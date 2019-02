Mand frifindes i stor hashsag efter 14 måneders fængsling

Efter at have tilbragt godt 14 måneder i en fængselscelle kan en 40-årig mand omgivet af storsmilende familiemedlemmer sent torsdag forlade Retten i Glostrup.

Han er frifundet for anklagen om, at han via skjult kommunikation på krypterede telefoner organiserede handel med i alt 1,9 ton hash. Retten finder det ikke bevist, at han var manden, der i beskeder omtales med kodeordet "Tiger".

- Det har vi meget nøje overvejet, men det er ikke bevist, siger dommer Christina Breinstrup, som er flankeret af to lægdommere. De tre er enige om resultatet, oplyser hun.

Derimod er to andre tiltalte fundet skyldige i at have håndteret i alt cirka 1,8 ton hash.

Den 41-årige Jesper Claus Hansen idømmes fængsel i otte år. Heri indgår også straffen for at have opbevaret en pistol og en revolver på bopælen i Rødovre. Hans kodeord var "Suspect", mener retten og følger påstanden fra anklageren.

Den et år yngre Peter Erland Nielsen får fængsel i fem år og seks måneder. Han blev kaldt "Jokeren". En del af hashen blev transporteret til hans kolonihavehus i Herlev, lyder det i dommen.

Sagen har været efterforsket af politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst under kaldenavnet "Operation Snake".

Undervejs lykkedes det for betjentene at komme om bag den krypteringsmur, der var blevet installeret på Samsung-telefoner, som de tiltalte benyttede sig af.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at telefonerne har fungeret som makker- eller søstertelefoner, sagde anklager Rasmus von Stamm under det første retsmøde i november.

I alt cirka 2000 beskeder kunne ikke hentes digitalt, men blev affotograferet og derefter brugt som bevis.

De to dømte har nægtet sig skyldige. De vælger at tage betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om eventuel anke til Østre Landsret.

I dommen indgår i øvrigt, at staten konfiskerer i alt cirka en million kroner, som er beslaglagt hos Jesper Claus Hansen. En del af pengene stod på en konto i Arbejdernes Landsbank. Desuden mister han en skudsikker vest.

Hashen blev oprindeligt indsmuglet fra Spanien. I en anden sag i "Operation Snake" blev tre mænd før jul af Retten i Næstved dømt for at have deltaget i indførsel af mellem fire og tre ton hash. En del heraf blev så overtaget af de nu dømte, mener anklagemyndigheden.

En del af hashen overtog de på parkeringspladser ved Rema 1000 og Jem & Fix i Rønnede. Mange kilo blev derefter kørt til Rødovre, hvorfra den blev videresolgt, mener politiet.

Også en fjerde mand, der er 28 år, var under tiltale. Han blev beskyldt for hæleri ved at have modtaget noget af udbyttet fra de andres hashhandel. Men han frifindes.

- Det er meget bred og upræcist formuleret tiltale, lyder det kritisk fra retsformanden.