Mand filmede voldtægtsforsøg på sin mobiltelefon

En 26-årig mand er blevet varetægtsfængslet for forsøg på voldtægt i Dyrehaven nord for København.

En 26-årig mand er onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have forsøgt at voldtage en kvinde i Dyrehaven nord for København.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Voldtægtsforsøget fandt sted først på natten til mandag.

Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede ved grundlovsforhøret, blev en 43-årig kvinde overfaldet, slået og væltet omkuld af gerningsmanden, som forsøgte at tage bukserne af hende.

Desuden skal han have råbt: "Skal jeg slå dig ihjel" til kvinden under voldtægtsforsøget.

Undervejs holdt en ukendt medgerningsmand vagt og filmede det hele på sin mobiltelefon, skriver eb.dk.

Kvinden gjorde dog så meget modstand, at gerningsmændene måtte opgive deres forehavende og stikke af.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, så det er uvist, hvad den 26-årige har forklaret.

Ifølge Ekstra Bladet besluttede dommeren, at han skulle varetægtsfængsles, blandt andet fordi der er en medgerningsmand på fri fod, og fordi der er fare for, at den 26-årige vil begå ny kriminalitet, hvis han løslades.