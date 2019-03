Mand fængslet for massiv svindel mod leverandører

Med udgangspunkt i Skive blev byggemarkeder og andre leverandører franarret varer uden at få penge.

Retten i Viborg har onsdag fængslet en 53-årig mand for en stribevis af bedragerier mod blandt andet byggemarkeder og andre leverandører.

Samlet set løber bedragerierne op i størrelsesordenen fem millioner kroner, fortæller senioranklager Gorm Lund fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Han er sigtet for i en periode fra 2015 til 2018 i diverse selskaber at have bestilt varer hos byggemarkeder, el-installatører og andre, fortæller senioranklageren.

Bedragerierne er for en stor dels vedkommende sket med udgangspunkt fra en adresse i Skive, hvor flere af selskaberne havde adresse.

Manden har efter alt at dømme ikke handlet på egen hånd. I de fem selskaber, som svindlen er foregået igennem, er der nemlig flere personer indblandet.

- En af direktørerne er blevet afhørt i sagen som sigtet, men vi har ikke vurderet, at han skulle fremstilles i grundlovsforhør. Det hænger sammen med, hvor stor en rolle han har spillet, siger Gorm Lund.

Den 53-årige spiller imidlertid en central rolle, mener anklagemyndigheden. Men han er ikke bagmand. Det siger han i hvert fald selv.

- Han har fortalt, at der er en tredje person indblandet, som har fungeret som bagmand. Det må vi så undersøge, lyder det fra senioranklageren, der ikke afviser, at sagen kan resultere i yderligere sigtelser.

Svindlen er foregået på den måde, at den 53-årige gennem de fem selskaber har oprettet kreditter hos diverse leverandører.

På kredit har han så bestilt varer, som er blevet leveret. Derefter er de blevet videresolgt. Men leverandørerne har ikke set en krone.

- Der er tale om flere hundrede mindre bedragerier for beløb mellem 3000 og 50.000 kroner, fortæller Gorm Lund, som understreger, at netop de mange forhold har haft betydning for rettens afgørelse.

Retten i Viborg har nemlig valgt at varetægtsfængsle manden ud fra en formodning om, at han på fri fod vil fortsætte kriminaliteten. Netop på grund af de mange forhold.

Retten har valgt at fængsle manden i foreløbig fire uger.