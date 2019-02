En 25-årig mand skal tilbringe de kommende år i fængsel, efter at Retten i Nykøbing Falster mandag har kendt ham skyldig i drabsforsøg.

Forbrydelsen var rettet mod mandens daværende kæreste og fandt sted 2. juledag 2017 på en adresse i Sakskøbing på Lolland.

Her viklede manden, Alexander Toro Møllmann, et reb flere gange omkring kvindens hals. Han strammede rebet så hårdt, at hun kom i livsfare.

Ifølge anklageskriftet udtalte manden under drabsforsøget noget i retning af, at "det var godt nok pokkers, at du ikke vil dø", eller "du er godt nok svær at slå ihjel", skriver Ekstra Bladet.

I dommen konkluderede retten da også, at manden kun stoppede sit forehavende, da kvælningen viste sig sværere, end han havde regnet med.

Et enigt nævningeting bestående af tre juridiske dommere og seks lægdommere valgte at taksere drabsforsøget til otte års fængsel.

Ud over drabsforsøget blev Alexander Toro Møllmann dømt for blandt andet tre tilfælde af grov vold samt trusler. Disse forhold blev begået over for den samme kæreste i tiden fra september til december 2017.

Endelig blev han dømt for ulovlig tvang og vidnetrusler i forbindelse med, at han en nat i januar 2018 trængte ind til en kvinde i hendes hjem.

Formålet var at opkræve et tilgodehavende, og den nu dømte skubbede til kvinden og tvang hende ned til en hæveautomat for at hæve 500 kroner.

Den 25-årige nægter at have gjort noget strafbart. I hvert fald valgte han at anke dommen til landsretten med krav om frifindelse.