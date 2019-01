Mand er stukket i skulderen under røveriforsøg i DSB-tog

En gerningsmand er fortsat på fri fod, efter at have stukket en togpassager med en kniv torsdag aften.

En 46-årig mand er blevet stukket i skulderen under et røveriforsøg i et DSB-tog sent torsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Stig Heidemann.

Hændelsen fandt sted, da toget på vej fra Aarhus til Thisted kørte ind på Holstebro Station klokken 22.29.

En mand truede og stak den 46-årige togpassager i skulderen med en kniv i et mislykket forsøg på at berøve ham.

- Han truede en medpassager og stak ham med en kniv. Medpassageren har fået et stik i den ene skulder og er blevet skadestuebehandlet, siger Stig Heidemann.

Ifølge vagtchefen er den 46-årige mand ikke kommet alvorligt til skade.

Gerningsmanden fik ingen værdier med sig fra røveriforsøget, men det lykkedes ham at springe af toget på Holstebro Station.

Politiet har endnu ikke fundet frem til gerningsmanden, oplyser vagtchefen klokken et natten til fredag.

- Vi er på udkig efter ham. Der er overvågning flere steder, som vi skal have indhentet, og så skal vi se, om vi kan kende vedkommende, siger Stig Heidemann.

Ifølge vagtchefen er der tale om en "hærget type", der var på udkig efter penge.