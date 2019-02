Mand anholdt for drabsforsøg i Albertslund

Politiet har anholdt en mand, der sigtes for at ville dræbe 28-årig med kniv. Offer uden for livsfare.

En 44-årig mand er anholdt af politiet mistænkt for at have forsøgt at dræbe en 28-årig mand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Drabsforsøget fandt ifølge politiet sted tirsdag i en lejlighed på Hedemarksvej i Albertslund på den københavnske Vestegn.

- Den 44-årige er sigtet for drabsforsøg ved at have stukket forurettede flere gange med en kniv. Heraf er to knivstik på overkroppen alvorlige, siger Ole Nielsen, politikommissær og efterforskningsleder ved Københavns Vestegns Politi.

Den 28-årige blev kørt til hospitalet i kritisk tilstand, men han er onsdag uden for livsfare oplyser efterforskningslederen.

- Der er opstået noget tumult i lejligheden på Hedemarksvej, som ender med, at den 28-årige bliver stukket med kniv.

- Vi er stadig i gang med efterforskningen, men det tyder på, at uoverensstemmelsen mellem de to er opstået relativt tilfældigt, siger Ole Nielsen.

De to involverede har ingen særlig relation til lejligheden, hvor knivstikkeriet fandt sted, fortæller Ole Nielsen.

- Hverken den forurettede eller anholdte bor i lejligheden. Der er tale om et miljø, man kan beskrive som et misbrugsmiljø.

Ingen andre er kommet til skade under episoden, og politiet kunne onsdag klokken 14.12 anholde den 44-årige.

Den formodede gerningsmand vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag med krav om varetægtsfængsling, oplyser Ole Nielsen.