Mails afslører rod med sag om tildeling af sildekvoter

Ifølge ekspert tyder mails meget på, at styrelse vidste, at man brød reglerne i tildeling af fiskekvoter.

Hidtil usete mails fra 2016 viser endnu et eksempel på en kritisabel sag med tildeling af kvoter i Fiskeristyrelsen.

Det er TV2, der har fået adgang til de gamle mails fra november 2016.

Her ansøgte fisker Johannes Christensen fra Fur ved Limfjorden om særlige sildekvoter, der er reserveret til unge eller nystartede fiskere - såkaldte generationsskiftesild.

Han levede ikke umiddelbart op til kriterierne, men alligevel fik han tildelt sildekvoter af NaturErhvervsstyrelsen for op mod cirka en million kroner om året, skriver TV2.

I en mail skriver fiskeren:

- Hvis det går, som hun lovede, så får jeg 200 ton sild hvert år i tre år fra januar. Hold da op det blev lige en god dag for mig og min familie på Fur.

- Det, tror jeg slet ikke, I kan forestille jer! Det gør, at jeg ser lysere på fremtiden igen, det er hele vores eksistensgrundlag, der er sikret, skriver fiskeren i en mail til styrelsen ifølge TV2.

I NaturErhvervsstyrelsen svarer Mik Jensen, daværende fiskerikontrolchef:

- Hej Johannes. Det er godt, men blandt dine kolleger i erhvervet behøver du ikke at fortælle for meget om det.

Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet tyder mailkorrespondancen på, at man i styrelsen godt var klar over, at man i dette tilfælde forbrød sig mod reglerne.

- Der er temmelig meget, der tyder på, at styrelsen er klar over, at man bryder reglerne, da man direkte skriver til ham, at han ikke skal omtale afgørelsen over for kolleger i branchen.

- Det vil man jo normalt ikke gøre som forvaltningsmyndighed, siger han til Ritzau.

Eksperten påpeger desuden, at det er ulovligt, at sagen om tildelingen ikke er blevet journaliseret. Han undrer sig desuden over, at tildelingen af kvoterne i er foregået over telefonen.

- Reglerne om journalisering og notater er i hvert fald overtrådt. Og det er også meget usædvanligt, at man træffer en afgørelse med så store pengebeløb, uden at det foregår på et skriftligt grundlag, siger han.

Det kom allerede for lidt over to uger siden frem, at der var en ny sag om mistanke om uhensigtsmæssig sagsbehandling inden for tildeling af generationsskiftesild.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) orienterede i et lukket samråd om sagen.

Hun beslutter samtidig at udvide en undersøgelse af, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden har været administreret til også at omfatte tildelingen af generationsskiftesild.

Administrationen på fiskeriområdet er de seneste par år blevet stærkt kritiseret af både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, som er statens primære advokat.

Sidste efterår blev der igangsat en undersøgelse, der skulle afdække, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden er blevet administreret.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blev oprettet i 2011, men blev i 2017 splittet op, så der i dag er Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.