Magien på retur for Johnson

Der var jubel i NBA-klubben Los Angeles Lakers, da den i 2017 hyrede Earvin "Magic" Johnson som præsident.

Den tidligere basketballstjerne skulle hjælpe holdet tilbage til toppen, hvor det havde befundet sig i 80'erne, da Johnson selv spillede i klubben.

Missionen mislykkedes, og efter en skuffende sæson trak han sig i april i år fra igen posten i den klub, der i 1979 valgte ham som den første i første runde af NBA-draften og har gjort ham til mere end blot en af verdens allerbedste basketballstjerner - nemlig et fænomen.

Der var ikke mange, der havde regnet med, at "Magic" Johnson, der onsdag den 14. august fylder 60 år, ville blive så gammel.

Basketballstjernen chokerede nemlig i 1991 hele sportsverdenen ved at fortælle, at han var hiv-positiv. Dengang var diagnosen det samme som en dødsdom, der skulle eksekveres i løbet af ganske få år.

Men 28 år efter lever "Magic" - på grund af lægevidenskaben, penge og indflydelse - fortsat i bedste velgående.

Den 206 centimeter høje legende havde stor gennemslagskraft som aktiv, fordi han både var en af historiens bedste basketballspillere og samtidig en utrolig god ambassadør for sporten.

Fem gange vandt han NBA-mesterskabet med Los Angeles Lakers. Han blev tre gange kåret som ligaens mest værdifulde spiller, og hans spillestil gjorde ham til en mand af folket.

Hvor rivalen Michael Jordan var individualisten, der på egen hånd kunne vinde mesterskaber, var Johnson kollektivisten, hvis force var at gøre sine holdkammerater bedre med sit enestående blik for spillet og overlegne afleveringer.

Han har altid været utrolig populær i USA, og populariteten blev global, da han sammen med de andre superstjerner på "Dream Team" fortryllede verden ved OL i Barcelona i 1992.

Her spillede han trods sin sygdom, og i 1996 gjorde han comeback i NBA, selv om mange spillere ikke var trygge ved at spille over for ham på grund af smittefaren. Det blev kun til en halv sæson, inden han stoppede igen.

Siden rejste han verden rundt og spillede for mindre hold - for en fyrstelig hyre.

Blandt andet i Danmark for Magic Great Danes. Et projekt sat i søen af Danmarks Basketball Forbund, hvilket resulterede i et kæmpe hul i forbundets pengekasse og et sportsligt tvivlsomt bidrag fra amerikaneren.