Mæslinge-ekspert: Hvis alle undlod at vaccinere sine børn, ville der på ganske få år komme epidemi

Der er forældre, der ikke vil vaccinere sine børn mod mæslinger - blandt andet på grund af frygt for mulige bivirkninger. Men risikoen for komplikationer er sjældne, og ofte opstår de på grund af et i forvejen svækket immunsystem, fortæller Peter Henrik Andersen, afdelingslæge for vaccineforebyggelige sygdomme hos Statens Serum Institut.

Det er raske og sunde børn, lyder argumentet mod vacciner ofte. Hvorfor skal man så vaccinere sine børn mod eksempelvis mæslinger?

- Sundhedsstyrelsen har vurderet, sygdommen kan være alvorlig. Risikoen for at få mæslinger er lille i dag i Danmark. Men det er den netop, fordi vi har vaccineret mod den. Hvis vi holder op med det, så kommer sygdommen tilbage. Det, der er udfordringen, er, at når vi har vaccineret i så mange år og ikke har sygdommen længere, optræder symptomer ikke rigtig. Men vi ser bivirkningerne. Vaccinationen kan blive offer for sin egen succes, fordi man har fjernet bevidstheden om de alvorlige komplikationer, fordi de sjældent optræder.

Hvis alle - eller langt flere end nu - undlod at vaccinere sine børn mod mæslinger, hvad ville det så have af konsekvenser?

- I løbet af få år ville have vi så mange ubeskyttede mennesker, at mæslinger ville vende tilbage og give udbrud. Man mister også effekten af den flokbeskyttelse, der er nu. Det betyder, at de få, der ikke kan vaccineres, ikke vil være beskyttet. På ganske få år vil der være så mange ubeskyttede, at sygdommen vil sprede sig og give epidemi.

Når du hører om forældre, der ikke vil vaccinere sine børn, fordi de er sunde og raske, ikke er bange for sygdommene og ikke mener, de har ansvar for de børn, der ikke kan vaccineres og derved er i smitterisiko, hvad tænker du så?

- Grundlæggende er det vigtigt at sige, at vaccinationsprogrammet er et tilbud. Vores opgave er at oplyse omkring vacciner. Og vi skal være ærlige om bivirkninger. Men fordelene ved MFR-vaccinen overstiger langt ulemperne. Og det er op til forældrene at tage stilling på det grundlag.

Hvad er der i mæslingevaccinen?

- Der er to typer af vacciner. En, hvor bestanddele af mikroorganismer fra sygdommen er inaktiveret - en død virus, bakterie eller dele af den. Og så er der levende svækkede vacciner. Det hører mæslingevaccinen under. Man har taget det rigtige virus og svækket det til et punkt, hvor virussen stadig er levende, men ikke kan give sygdom. Når det kommer ind i kroppen, vil immunsystemet genkende det fremmede og aktivere immunsystemet og danne antistoffer.

Hvilke bivirkninger kan vaccinen have?

- Der er en fase, hvor vaccinevirussen cirkulerer i blodbanen. Og der kan man få symptomer, der i mild grad minder om sygdommen - udslæt og feber eksempelvis. Op til 10 procent får udslæt af vaccinen. Det er udtryk for, at vaccinen fungerer. Man kan som udgangspunkt ikke få hjernebetændelse af vaccinen, og alligevel kan man måske. Det kan lyde selvmodsigende, men det skyldes, at der meget sjældent er rapporteret om folk, der er vaccineret og får hjernebetændelse som følge. Det er så tilfælde, der har været, at man ikke er helt sikker på, at det skyldes vaccinen. Det er ofte set hos patienter med et svækket immunsystem. Cirka en ud af en million oplever den komplikation. Ved hjernebetændelse på grund af sygdommen er risikoen en per 1000-2000. Risikoen for at få komplikationer efter vaccinen er omkring 1000 gange lavere end af sygdommen.

Hvilke kan der være på lang sigt?

- Mig bekendt er der ikke nogle langtidsrisikoer. Der er lavet forskellige undersøgelser. Man har blandt andet set på, om allergi optræder hyppigere hos MFR-vaccinerede. Det er der ikke noget, der tyder på. Der har været store registerstudier, der har set på, om vaccinationen kan føre til autisme, og det er der heldigvis ikke noget, der tyder på.