Lederen af en muslimsk friskole fik besked på at smutte, da 15-20 mænd tiltvang sig adgang til skolens grund.

Københavns Politi måtte flere gange i fredags rykke ud til Den Islamisk Arabiske Friskole (DIA Privatskole) på Nørrebro i fredags.

Det skyldes, at en gruppe af fædre til tidligere elever sammen med uniformerede vagter var trængt ind på skolen og ville smide skoleleder Michael Gravesen ud, samtidig med at de ville have hans nøgler.

- Pludselig stod der 15-20 mænd. De ville overtage skolen. De forlangte, at jeg skulle gå - og sagde, at jeg var fyret.

- Men det kan de jo ikke. Jeg er ansat af bestyrelsen, siger skolelederen til Ekstra Bladet.

På grund af deres truende adfærd valgte Michael Gravesen at gøre, som der blev sagt.

Mandag var der igen ballade, idet en stor gruppe mennesker - heriblandt nogle af forældrene, som var til stede om fredagen - dukkede op foran skolen.

Ifølge skolelederen handler optrinene om, at nogle af forældrenes børn er blevet bortvist fra skolen, fordi forældrene ikke var tilstrækkeligt samarbejdsvillige.

- De har fået de chancer, de skulle have. Men de har modarbejdet skolen. På et tidspunkt er det farvel og tak, siger skolelederen, som kalder de utilfredse forældre "bøller".

DIA Privatskole er lige nu under tilsyn af Styrelsen for Undervisning og kvalitet.

Det skyldes blandt andet, at et flertal af skolens bestyrelse udpeges af en islamisk forening.

Den har blandt andet tidligere besluttet, at piger ikke må gå i stramt tøj, og at de skal have udleveret hijab, inden de tager på pilgrimsrejse.

Samtidig fik skolens elever et gennemsnit på 11,4 i idræt, hvilket er usædvanligt højt.