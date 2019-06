Målinger viser at blå blok taber valget

I 2015 sikrede blå blok sig flertallet, men det ser ikke ud til at gentage sig i år.

Blå blok taber folketingsvalget, viser de første valgstedsmålinger fra DR og TV2, umiddelbart efter at valgstederne er lukket klokken 20.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview ved valgstederne med vælgere, der oplyser, hvad de har stemt.

Dermed flugter valgstedsmålingerne med de seneste måneders meningsmålinger, som har vist det samme.

Ifølge DR's valgstedsmåling får rød blok 90 mandater, og det er uden Alternativet regnet med. Ifølge samme valgstedsmåling står blå blok - minus Nye Borgerlige - til 75 mandater.

Ifølge TV2's valgstedsmåling får blå blok 79 mandater. Her er Nye Borgerlige talt med. Hos TV2 viser valgstedsmålingen 91 mandater til rød blok. Det er uden Alternativets mandater.

Begge valgstedsmålinger viser ellers fremgang til to regeringspartier - Venstre og De Konservative.

Til gengæld går Liberal Alliance - det tredje regeringsparti - tilbage i begge målinger. Men det er især Dansk Folkeparti, som trækker blå blok ned. DF står til at blive mere end halveret.

I begge valgstedsmålinger står DF til at få under 10 procent af stemmerne. I DR's måling 9,8 og i TV2's 9,9. Ved 2015-valget fik DF 21,1 procent af stemmerne.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, er skuffet over valgstedsmålingerne.

- Vi havde gerne set et bedre resultat, men lad os nu se valgresultatet, siger han.

- Det er klart, vi skal snakke om, hvorfor det er gået sådan, men der er kun lige akkurat stemt, og der er ikke talt stemmer op endnu.

Politisk ordfører Britt Bager (V) konstaterer, at hun er glad for, at Venstre står til at gå frem.

Der er en vis usikkerhed forbundet med valgstedsmålinger. De kan være geografisk skæve, og de tager ikke højde for kredsmandater.

Kredsmandaterne kan betyde, at partier, der ikke klarer spærregrænsen, alligevel bliver repræsenteret i Folketinget.