Målinger giver rød blok 90 mandater uden Alternativet

Den røde blok er ikke afhængig af Alternativets mandater for at få mindst 90 mandater i Folketinget. Det viser de første valgstedsmålinger fra DR og TV2, umiddelbart efter at valgstederne er lukket klokken 20.

I DR's måling står Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten til samlet at få 90 mandater. I TV2's står de fire partier til at få 91 mandater.

Dermed kan de røde partier samle et flertal i Folketinget uden Alternativet, som i målingerne står til henholdsvis seks og fem mandater.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview med vælgere ved valgstederne, der oplyser, hvad de har stemt.

Mandatfordelingen hos de fire partier, der samlet kan danne et flertal ud fra målingerne, er forskellig i de to målinger.

I DR's står Socialdemokratiet til 45 mandater, De Radikale til 16, Enhedslisten til 16 og SF til 13.

I TV2's står Socialdemokratiet til 46 mandater, mens de tre øvrige partier står til 15 mandater hver.

Dermed peger målingerne også på, at blå blok står til at tabe folketingsvalget. Ifølge DR's valgstedsmåling står blå blok - minus Nye Borgerlige - til 75 mandater.

Ifølge TV2's valgstedsmåling får blå blok 79 mandater. Her er Nye Borgerlige talt med.

Ifølge målingerne tyder det på, at Nye Borgerlige og Kristendemokraterne kommer i Folketinget, mens Stram Kurs ikke ser ud til at komme over spærregrænsen.

Der er en vis usikkerheds forbundet med valgstedsmålinger. De kan være geografisk skæve, og de tager ikke højde for kredsmandater.

Kredsmandaterne kan betyde, at partier, der ikke klarer spærregrænsen, alligevel bliver repræsenteret i Folketinget.

Målingerne viser også, at Dansk Folkeparti står til at blive mere end halveret ved folketingsvalget. I begge målinger står partiet til at få under ti procent af stemmerne mod 21,1 procent ved valget i 2015.

Både De Radikale og Konservative ser ud til næsten at fordoble deres antal af mandater. Konservative står til 11 mandater i begge målinger - i 2015 fik partiet seks mandater. Liberal Alliance står i begge målinger til fem mandater.