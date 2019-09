Venstre oplevede et af partiets værste kriser i august, hvilket kan have kostet på opbakningen til partiet.

For det gamle bondeparti Venstre har august en særlig betydning, fordi det dermed er høstsæson.

I partibøgerne vil august 2019 dog blive nedfældet som noget særligt på grund af formandsopgør, personstridigheder og generel uro i rækkerne.

Det kan have kostet på opbakningen til partiet ifølge en meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau.

Venstre står i dag til 22,6 procent af stemmerne. Det er et fald på 2,8 procentpoint, som partiet stod til for en måned siden, hvor uroen mere end ulmede.

Da den statistiske usikkerhed er på 2,5 procentpoint, anses det for validt, at opbakningen er faldet, og det kan skyldes uroen i det gamle statsministerparti.

Uroen kulminerede, da tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V) begge trådte tilbage for nogle uger siden, da opbakningen til dem var forsvundet.

Siden har Jakob Ellemann-Jensen (V) meddelt, at han med manges udtalte opbakning stiller op som formand, mens Inger Støjberg (V) stiller op som næstformand.

Der er endnu ingen modkandidater.

Omkring 850 delegerede får mulighed for at stemme på et ekstraordinært landsmøde 21. september.

Ved valget 5. juni fik Venstre 23,4 procent af stemmerne, hvilket var en fremgang på hele ni mandater i forhold til valget i 2015.

Mens Venstre ser ud til at have mistet opbakning, står De Konservative til 7,6 procent af stemmerne. Ved valget fik partiet 6,6 procent af stemmerne, men usikkerheden er på 1,6 procentpoint.

Socialdemokratiet har under Venstre-kaos fået en lun start på regeringsperioden og ligger til 27,3 procent af stemmerne mod 25,9 procent ved valget. Den statistiske usikkerhed er dog på 2,7 procentpoint.

Generelt ser alle de røde partier, undtagen Alternativet, ud til at have øget opbakningen siden folketingsvalget, men det er alt sammen udenfor den statistiske usikkerhed, hvorfor det ikke kan siges med sikkerhed.