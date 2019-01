Måling: De fleste danskere er tilfredse med sundhedsvæsenet

Et sundhedsudspil, der skal reformere det danske sundhedsvæsen, lader til at være lige på trapperne.

Men de fleste danskere var godt tilfredse, sidst de var patienter i systemet - og de har allerede nu generelt tillid til sundhedsvæsenet.

Det viser en måling foretaget af Voxmeter blandt 1009 repræsentativt udvalgte danskere i begyndelsen af januar.

Regeringen ventes at præsentere udspillet i sin helhed i løbet af denne måned. Det har som mål at føre til færre sygehusbesøg og færre indlæggelser.

Planen er at oprette 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber omkring lokale sygehuse. Om regionernes udfases er uvist og meget omdiskuteret.

Hos paraplyorganisationen Danske Patienter mener man, at der er behov for en reform trods den udbredte tilfredshed blandt danskerne.

- Det overrasker os ikke, at resultaterne er sådan. Mange patienter og borgere oplever, at vi har et kvalificeret personale, der gør, hvad de kan for patienterne, siger direktør Morten Freil.

- Når der så alligevel er et ønske om en reform, tror vi, at det skyldes, at mange oplever, at personalet er presset. Derudover ser vi ofte, at de forløb, man har kontakt med som patient eller pårørende, ikke hænger sammen.

Knap seks ud af ti danskere erklærer sig enige eller meget enige i, at de har tillid til systemet. Det viser Voxmeter-målingen.

Derudover er knap tre ud af fire enten enige eller meget enige i, at de var tilfredse efter deres seneste møde med systemet som patient.

Selv om ikke alt ifølge Danske Patienter fungerer godt, handler de reelle udfordringer om andet end blot regionerne, lyder det.

- Vi synes, at det er lidt ærgerligt, at regionerne fylder så meget i diskussionen. Vi mener godt, at man inden for de nuværende rammer kan skabe bedre forløb, siger Morten Freil.

- Det, vi er lidt bange for, er, at man nu kaster sundhedsvæsenet ud i nogle strukturelle ændringer omkring den politiske ledelse og glemmer at løse de faktiske problemer, der er.

Direktøren mener blandt andet, at en reform skal arbejde for fælles ledelse og økonomi ved patientforløb, hvor hospitaler, kommuner og almen praksis arbejder sammen.