Må ikke stikke af: Fuld chauffør er fængslet i 15 dage

Når manden onsdag formiddag efter en nats søvn i detentionen befandt sig i retten med anklagemyndighedens ønske om varetægtsfængsling hængende over hovedet, skyldtes det netop hans promille. Hvis blodprøven viser en promille på over 2,0, kan manden se frem til 20 dages fængsling, og derfor ønskede anklagemyndigheden ham varetægtsfængslet, forklarede anklager Rasmus Maahr Hansen.

Da en politipatrulje kom til stedet og bad manden puste i et alkometer, viste det en promille på 2,0. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og kørt til blodprøve-udtagning, der skal vise hans nøjagtige promille.

Krævede at blive løsladt

Manden, som bor i Polen, afviste på et spørgsmål fra sin forsvarer, at han skulle have nogen misbrugsproblemer. Hvis han blev bedt om at møde op til en retssag i Danmark, ville han gøre det, sagde han. På den baggrund og fordi han ikke var tidligere straffet, krævede han via sin forsvarer at blive løsladt, ligesom han også ville afvise et ønske om udvisning.

Dommeren mente imidlertid, at der var grund til at antage, at manden var skyldig i spirituskørsel, og at han på fri fod ville unddrage sig retsforfølgelse i Danmark. Derfor valgte hun at varetægtsfængsle ham frem til 21. marts, hvor mandens sag kan komme for retten.