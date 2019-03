Lys, kamera, Fyn: Fra Nørrebro til Faaborg for den fynske filmskat

Det er ikke længe siden at FilmFyn måtte sige farvel til deres direktør og Årets Fynbo, Bo Damgaard, efter syv år på posten. Ikke desto mindre vil den nye direktør for FilmFyn, Klaus Hansen, gøre sit bedste for at styrke det fynske filmlandskab. Klaus Hansen var med til at starte FilmFyn op i 2003, og film gennemskinner på alle måder hans liv.

Er det nogle store sko at skulle udfylde, efter Bo Damgaard er gået af?

- Bo og jeg går heldigvis i hver vores sko. Han har været med til at gøre FilmFyn til en fantastisk platform for filmproduktion, og hans betydning for hvor FilmFyn er i dag skal ikke undervurderes. Når det er sagt, så var det faktisk mig, der ansatte ham i sin tid.

- Jeg tror ikke, at tingene bliver revolutionerende anderledes med mig i spidsen. Jeg tror, at der, hvor jeg vil lægge det største fokus, er på udviklingen af kreative arbejdspladser inden for film- og tv-produktion.

Hvad ved netop dette job tiltrækker dig?

- Jeg havde en oplevelse i 2002/03, der næsten var eventyrlig, når jeg tænker tilbage på det. Jeg kom over Storebælt, og det at dreje til venstre mod det sydfynske skabte noget helt fantastisk - både poetisk og arbejdsmæssigt. Det er svært at sige præcis, hvad det var. Jeg kom ud fra mit beskyttede "hood" i København og oplevede noget særligt. Jeg er siden kommet her, både de 10 år, hvor jeg var bestyrelsesformand i FilmFyn, men også efterfølgende, hvor jeg sad i bestyrelsen for Svendborg Kultur- og Filmdag.

- Så begyndte jeg også at sejle for 10 år siden, og så skulle familien og jeg sejle til Sydfyn. Her ramlede vi ind i Skarø omkring Skarø Festival. Så der var både arbejds- og fornøjelsesmæssige grunde til at komme herned og ud af Nørrebro.

Hvad er din målsætning for FilmFyn med dig i førersæddet?

- FilmFyn har altid været et fantastisk sted for produktionsmiljøet at komme hen og optage. Målet er derfor at sørge for at øge volumen af filmarbejde på øen, så filmfolkene kan se en fordel i at bosætte sig på Fyn. Det skal de 24 millioner, vi har fået gennem filmforliget, være med til at realisere.

- Et andet vigtigt parameter i den nye vision for FilmFyn er at synliggøre de fynske fortællinger. Den biografaktuelle 'Mødregruppen' kunne sagtens have foregået i København eller Aalborg, men den humor og stemning, som filmen udstråler, er umiskendelig fynsk. Derfor er det - for mig at se - en fynsk historie. Der mangler måske lidt fynsk dialekt, men det er en anden sag. Vi har lige nu 75 projekter til vurdering. Er der fynske fortællinger iblandt dem, så er det dem, vi giver første prioritet.

Hvorfor er FilmFyn en god idé for fynboerne, der jo er med til at finansiere det via skattekronerne?

- Det kan ses overalt i Europa, at regionale filmfonde, der investerer i projekter som disse, har gode resultater i forhold til, hvad der kommer tilbage til de lokale områder, man filmer i. Det gælder alt fra lokal catering, ophold, lokationer til filmning, lokale filmarbejdere osv. En filmproduktion booster lokaløkonomien i den tid, der filmes i området.

- Den anden side af mønten er den mere bløde del, der handler om synlighed. Det handler om fællesskabsfølelsen af, at dette er VORES film. Jeg husker selv optagelsen af 'De Grønne Slagtere' i Faaborg, hvor den opfattelse herskede. Den kom på baggrund af mistede arbejdspladser i byen, så optagelserne var med til at skabe en fælles kultur og referenceramme for byen.

- Selvom det godt kan lyde meget turist-fokuseret, så er de fynske produktioner også med til at synliggøre Fyn som destination. Jeg tror ikke, at folk tager til Rudkøbing havn, fordi 'Hævnen' har været optaget dernede, men det er uden tvivl med til at putte området på landskortet.

Hvis du skal forsøge at tænke tilbage, hvad har så været den største succes FilmFyn har oplevet igennem sin levetid?

- Den største succes FilmFyn har oplevet, har uden tvivl været den store opbakning fra folket. At kunne bevise over for borgere såvel som politikere, at det her er en god idé. Det er så sandeligt også Bo Damgaards fortjeneste.

- Mit personlige bud på den største succes skete dog for nyligt, da Bo ikke blot blev nomineret, men også vandt den store ære, at blive udnævnt til Årets Fynbo. En større anerkendelse kan jeg næsten ikke forestille mig.

Hvad gør Fyn til et så attraktivt sted at indspille film?

- Det, der siden 2003 har været et unikt salgsargument for Fyn, har været locations. Fyn har så fantastisk flot og spændende et landskab, der egner sig fremragende til film. Bare se på en af de seneste års store julekalender-succeser med 'Tinkas Juleeventyr'. En anden fordel ved Fyn er også dens placering i landet. Det ligger midt imellem Aarhus og København, hvor mange skuespillere også dyrker teater. Så selvom de har skullet optage hele dagen på Fyn, ville de stadig kunne nå at spille teater om aftenen i for eksempel København.

- Så har der også altid været en ekstrem god evne blandt borgerne til at modtage folk på Fyn. Det har altid været sådan, at når en filmproduktion rykker ind i en by, ændrer det på alt, hvad byen er i den periode. Filmproduktioner, der har manglet en dims, har tit kunnet regne med de fynske lokalsamfund. Når de lokale jungletrommer lyder, går der ikke lang tid før, den manglende dims fremskaffes. Det gør det super dynamisk at producere film med den slags hjælp fra de lokale. Det står helt i kontrast med filmproduktionen i København, hvor et afspærret hjørne ofte bliver mødt med et suk fra borgerne.

- Man kan se på lærredet, om det har været en god produktion, og at der er taget godt imod folk. Det kan også ses på 'Mødregruppen'. Man kan se, at holdet har hygget sig. Det er svært at sige, hvad det er præcist, men det er der!

Hvad kan du lide at lave, når du ikke er på arbejde som direktør?

- Der banker en sejlers hjerte i mit bryst. Jeg startede med at sejle som 50-årig. Men som 49-årig havde jeg for første gang i mit liv sat mig op på en motorcykel og kørt. Sådan en maskine måtte jeg bare have. Min kone og jeg siger aldrig nej til hinanden. Så da jeg nævnte motorcyklen for hende, blev hun bare helt grå i ansigtet og vendte sig om og gik. Så tænkte jeg, det skal jeg nok ikke udsætte hende for. Det er jeg også meget glad for efter jeg havde set statistikkerne. Så har jeg sejlet lidt som barn og genoptog det her, og nu er vi på vores båd nummer 2. At sejle rundt er helt fantastisk. Det kan min kone og jeg nemmere dele end motorcyklen.

- Jeg har desuden 4 voksne børn . Og så er jeg for nyligt blevet morfar for første gang og bliver farfar i maj måned. Det, sammen med direktørposten, er mange nye titler på et år, må jeg sige. Jeg har altid troet, jeg var en stenhård far, der ikke kunne røres på noget som helst. Men da mine børn kom og fortalte at de nye titler var på vej, må jeg erkende, der smeltede jeg fuldstændig. Meget kan der ske i ens liv - men det her var virkelig livsbekræftende.

Hvad har været den største biografoplevelse for dig i nyere tid?

- Jeg vil sige, der, hvor jeg får den stærkeste biografoplevelse, er at se en dansk film i hovedkonkurrencen i den store sal i Cannes med 2-3000 tilskuere. Nu har jeg det sådan, at jeg normalt ikke udtaler mig meget om danske film, men Lars von Trier er noget særligt, så det må jeg godt. Selvom 'The House that Jack Built" ligger på kanten af, hvad mit nervesystem kan klare, så er dét at opleve, hvordan filmen og Lars von Trier bliver modtaget, hvordan det franske publikum, som elsker ham, tog i mod ham, så ubegribeligt stort. Det var meget tæt på at være samme ud-af-kroppen oplevelse, som da jeg fik at vide, at jeg skulle være bedstefar. Det var så smukt og stærkt at opleve det. Det rangerer helt deroppe.

Hvad er din(e) yndlings film?

- Særligt to film har været med til at forme mig og min fascination for film. Jeg skal jo holde af alle film, men især 'Den Blå Engel' af Joseph von Sternberg fra 1930 og Lars von Triers film fra 1984, 'Forbrydelsens Element'.

Er der nogle slags film, du ikke er til?

- Jeg har ikke lyst til at se film om Utøya. Det er for ondt. Der må for mig gerne være håb i en film. Jeg bryder mig heller ikke meget om at se gyserfilm. 'Maskernes Nat' så jeg med en kæreste for 40 år siden, og siden har jeg ikke set en mange af den slags. Jeg kan ikke lide at blive forskrækket på den måde.

- Omvendt set tror jeg, at jeg som filmoperatør så 'The Shining' i små bider oppe fra projekterrummet over et år, indtil jeg så den i sin helhed med min yngste søn. Yngstesønnen snakkede allerede som femårig, om at han ville se 'The Shining'. Der tænkte jeg: "aaargh, ro på"! Da han så var 6 år, gav jeg mig, og vi så den sammen. Jeg fik ham dog alligevel, fordi han bad mig om at tænde lyset 2/3 inde i filmen. Det blev en slags far-søn-bonding-oplevelse, som vi stadig snakker om i dag. Og så er han i dag ved at uddanne sig til animator i Viborg, så der er helt sikkert noget med film i familien.