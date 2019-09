Lyngby-boss æres i dansk fodbold

Da toppen af dansk klubfodbold i januar i år var samlet i anledning af Divisionsforeningens 50-års jubilæum, blev Hans Bjerg-Pedersen udnævnt til æresmedlem.

Det var der mange grunde til, for Bjerg-Pedersen, der søndag den 15. september fylder 75 år, er en af fodboldens tunge drenge, og han kan se tilbage på et liv med masser af indflydelse på sporten herhjemme.

I 24 år stod han i spidsen for bestyrelsen i Lyngby Boldklub og er dermed den længst siddende formand i klubbens historie.

Det var blandt andet med Bjerg-Pedersen i spidsen, at Lyngby udviklede sig til at være med i toppen af dansk fodbold fra slutningen af 70'erne.

Han forlod posten i 1998, og året efter blev han udnævnt til æresmedlem i klubben.

Bjerg-Pedersen spillede også en central rolle i professionaliseringen af dansk fodbold gennem mange år, samtidig med at han formåede at fastholde en stærk og loyal tilknytning til Lyngby.

Sideløbende med sit arbejde i Lyngby bestred han posten som næstformand i Dansk Boldspil-Union (DBU). Og som formand for Divisionsforeningen stod han bag den første tv-aftale mellem TV2 og divisionsklubberne.

Den første tv-aftale for dansk klubfodbold blev indgået for perioden 1990-95 til en værdi af 15 millioner kroner årligt.

Den aftale er i årenes løb bare vokset og vokset og har skabt et solidt fundament for professionel fodbold i Danmark.

Bjerg-Pedersen indtog også en stor rolle i offentligheden og har taget imod mange verbale øretæver i årenes løb. Selv hører han heller ikke til de stumme og har givet igen af et godt hjerte.

Mest kendt er Bjerg-Pedersen formentlig for udtalelsen om, at Richard Møller Nielsens danske OL-landshold i 1980'erne var så godt, at selv hans bedstemor kunne have trænet holdet med succes.

Øretæver har han også fået i sin egenskab af virksomhedsejer, hvor han gennem årene har ejet flere forskellige leasingfirmaer.

Men her var øretæverne af den mere alvorlige slags. Og i 1998 blev Hans Bjerg-Pedersen idømt seks måneders fængsel for medvirken til forsøg på bedrageri i forbindelse med firmaet Commercial Leasing.

Han var også involveret i sagen om IT Factory, hvor den svindeldømte Stein Bagger brugte Bjerg-Pedersens leasingfirma Lion Leasing til at skaffe i omegnen af 300 millioner kroner.

Bjerg-Pedersen sagde i 2009, at leasingkontrakterne blev forfalsket af Bagger uden hans og virksomhedens kendskab.