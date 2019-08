Lykkehjulet vender permanent tilbage.

Det skriver TV2, som vil relancere underholdningsprogrammet på TV2 Charlie i 2020.

Programmet får den nuværende Go' Morgen Danmark-vært Mikkel Kryger som vært. Det er ikke besluttet, hvem hans medvært bliver.

Lykkehjulet blev oprindeligt sendt på TV2 mellem 1988 og 2001. Programmet fik en kort relancering i efteråret 2018 med seks afsnit i anledningen af dets 30-års jubilæum.

I jubilæumsafsnittene var Mikkel Kryger og skuespilleren Stephania Potalivo værter. Mikkel Kryger gjorde det ifølge TV2 så godt, at kanalen nu har valgt at genansætte ham i værtsrollen.

- Næsten en million seere så med til premieren, og det var tydeligt at mærke, at der var en begejstring, en nostalgi og stærke følelser omkring det her program, siger Mikkel Kryger til TV2.

Mikkel Kryger følger efter en række store tv-koryfæer, og programmet har tidligere haft blandt andre Michael Meyerheim og Bengt Burg i hovedrollerne.

Ud over at få ny vært vil Lykkehjulet også blive opdateret på kulissefronten. Som noget nyt vil programmets farvestrålende hjul blive digitaliseret.

- Vi laver det selvfølgelig i en tone og et studie, som er up to date, siger programredaktør Mads Volck.

Hjulet er ifølge TV2 lavet af den samme mand, som byggede det originale lykkehjul, og det vil derfor have den velkendte lyd fra det originale program.

- Vi har valgt at være meget tro mod det oprindelige format. Vi tror ikke, at leg med ord og begejstringen for sprog stopper, så spillet er på sin vis eviggyldigt, siger programredaktøren til TV2.

Den nye og opdaterede version af Lykkehjulet får premiere i løbet af 2020. Det er dog endnu ikke fastlagt, præcis hvornår det første afsnit ruller over skærmen.

Programmet vil til at starte med blive produceret i 40 afsnit i alt.