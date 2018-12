Ludomanicenter: Unibet-sag kan føre til lignende søgsmål

En sag afgjort fredag i Vestre Landsret, hvor spiludbyderen Unibet skal betale en spilleglad krigsveteran 1,2 millioner kroner i erstatning, må give andre, som føler sig udnyttet af spilleselskaber, mod på at søge erstatning.

Det vurderer centerleder for Center for Ludomani Michael Bay Jørsel.

- Hvis jeg sad derude i en lignende situation og kendte til Unibet-sagen, ville jeg da lægge to og to sammen og prøve at sagsøge. Men hvor mange, der sidder derude i samme situation, kan jeg ikke vide, siger han.

Centeret behandler i gennemsnit 700 mennesker om året for ludomani. Det fungerer samtidig som videnscenter og debataktør.

Her mener man, at erstatningen er "rigtig fin".

- Dommen sætter fokus på det aspekt, at man skal opføre sig anstændigt og ansvarligt som spiludbyder ved alle spillere, siger Michael Bay Jørsel.

- I det pågældende spilleselskab ved man, at man har en kunde, som bruger rigtigt mange penge på spil og samtidig fortæller, at det er i desperation, at han spiller.

Ifølge krigsveteranen påpegede han flere gange over for Unibet, at han spillede af desperation og ikke lyst.

Selv om han gjorde opmærksom på sin spilleafhængighed, tilbød Unibet alligevel bonusordninger, så han kunne fortsætte med at spille.

Hos ludomanicenteret mener man, at spilleselskabet er gået for langt i forhold til spillelovens krav om ansvarlighed.

På den anden side vil Unibet overveje at forsøge at få sagen for Højesteret, oplyser Per Marxen, Unibets pressechef i Danmark, på mail til Ritzau.

- Vi har som sådan ingen interesse i at trække den her sag i langdrag. Men det her er en sag, der handler om mere end én enkelt spiller. Det handler om, hvorvidt vi som virksomhed har et ansvar, der ligger uden for gældende regler og lovgivning, skriver han.

Ifølge en undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - fra 2016 har 125.000 danskere over 18 år i varierende grad problemer med pengespil.

Tallet er steget kraftigt siden 2005.

10.000 danskere over 18 år karakteriseres i undersøgelsen som ludomane.

Michael Bay Jørsel forklarer, at det er første gang, han hører om en dom som den i Vestre Landsret, og han tror, at den kan blive "en markør fremadrettet".

- For andre i en lignende situation kan det her måske få en præcedensskabende virkning. Om ikke andet kan det være, at der er nogle, der begynde at sagsøge. Men jeg håber, at det er en enlig svale, siger han.

1. november 2018 var 16.704 personer tilmeldt Rofus, Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere.

Den 2. januar 2019 åbner Spillemyndigheden for en ny hotline for ludomaner.

Inden da er "Ludomanilinjen" blevet drevet af Danske Spil.