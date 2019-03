Lose: Stadig ikke det Venstre jeg kender

Lidt patientråd og bedre lokal forankring får ikke Venstres regionsformand i Syddanmark, Stephanie Lose, til at stoppe sin kritik af partiledelsen.

- Tre ting i sundhedsreformen har lukket munden på kritikere i Venstres folketingsgruppe: Patientråd, flere borgmestre i bestyrelserne og bopælskrav til bestyrelsesmedlemmer. Ændrer det noget for dig?

- Der er meget godt i reformen, som ville være en fornøjelse at udmønte. Men det er en fejl at ændre grundlæggende på strukturen. Jeg har svært ved at se, hvad patient- og pårørenderåd skal gøre i forhold til sundhedsforvaltningerne, der med ministerudpegede bestyrelser skal håndtere 111 milliarder. Vi har i forvejen sådanne råd på alle sygehuse i Syddanmark, som vi lytter til, så det er slet ikke en underkendelse af dem, de er bare ikke en erstatning for den folkevalgte forankring.

- Gør en bopælspligt i lokalområdet for bestyrelsesmedlemmerne en forskel?

- Det er da helt naturligt, at de mennesker, der skal styre et sundhedsvæsen, bor i lokalområdet. Det gør de 41 medlemmer af regionsrådet jo i dag. Det burde man have tænkt ind fra starten.

- Vil du i valgkampen kunne stå på mål for den reform, Venstre går til valg på?

- Jeg vil stadig forfægte det, jeg og det store venstrebagland, som jeg repræsenterer, mener. Nemlig at man burde fjerne den del af reformen, der nedlægger regionsrådene. Vi skal bygge videre på det, vi har.

- Så det kan du ikke?

- Jeg kommer ikke i en valgkamp til at sige andet, end hvad jeg har sagt i månedsvis.

- Du har sagt, at denne reform viser, at Venstre er villig til at handle med sit DNA. Mener du stadig det?

- Det er stadig ikke det Venstre, jeg kender, som ønsker, at man overlader styringen af sundhedsvæsenet til statsudpegede bestyrelser.

- Er det så vigtigt, at Venstre skulle have sat hælene i og sagt til de andre borgerlige partier, at det vil I ikke være med til?

- Man skulle have sagt, at man gerne vil lave forbedringer i den struktur, vi har. At det bør være folkevalgte, der forvalter de 111 milliarder, som vi bruger på sundhedsvæsenet.

- Hvis målingerne holder, kan denne aftale arkiveres lodret. Skal du som venstrekvinde håbe på, at I ikke genvinder magten?

- Det er folketingsvalget, som afgør, om aftalen bliver til virkelighed. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er en af de sværeste situationer, jeg nogensinde har stået i. Man kan vælge at smutte fra sit parti, eller man kan true med at blive - jeg gør det sidste.

- Løkke har tilbudt dig at blive bestyrelsesformand for sundhedsforvaltningen i Syddanmark. Siger du ja tak til det, hvis det bliver virkelighed?

- Det ved jeg ikke. Jeg elsker at arbejde med sundhedsvæsenet, men jeg elsker også at være politiker. Det tager jeg stilling til til den tid.