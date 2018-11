Efter lammelse i morgentrafikken: S-tog kører igen

S-tog i København er så småt begyndt at køre igen. Lokoførere er vendt tilbage på arbejde, oplyser DSB.

S-togene i København er atter begyndt at køre fredag morgen, efter at lokomotivførere igen er vendt tilbage på arbejde. De nedlagde ellers arbejdet tidligere på morgenen.

Det oplyser Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, omkring klokken 8.30.

- Status er, at hele S-togsnettet har været lammet, da lokoførerne gik til et fagligt møde. Nu er de begyndt at melde sig til tjeneste igen, siger Tony Bispeskov.

Alle S-tog i København holdt stille i cirka halvanden time. Togene stoppede med at køre omkring klokken 7.00.

Det er fjerde gang i løbet af november, at DSB's togdrift blev forstyrret på grund af arbejdsnedlæggelser blandt lokomotiv- eller togførere.