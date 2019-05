Løkkes mandatjagt på Færøerne møder kritik

Lars Løkke Rasmussen besøgte fredag Færøerne i håb om at sikre sig to blå mandater, men det møder kritik.

Det er usædvanligt, at en statsminister afsætter tid til at besøge Færøerne midt i en valgkamp.

Lars Løkke Rasmussens besøg i øgruppen fredag er dog ikke blevet vel modtaget hos flere politikere fra særligt Socialdemokratiet på Færøerne og partiet Tjóðveldi, der kæmper for færøsk uafhængighed.

Han burde være blevet væk, lyder det.

- Mit parti Socialdemokratiet støtter jo rød blok. Det er kedeligt for os, at Lars Løkke Rasmussen blander sig direkte i færøsk politik.

- For os indebærer det, at vi skal kæmpe alene mod tre andre partier om at bevare vores folketingsplads, siger Sjurður Skaale, der har siddet i Folketinget de seneste fire år for Socialdemokratiet på Færøerne.

Med sit besøg har statsministeren gjort forholdet mellem Færøerne og Danmark til en partipolitisk relation, mener Sjurður Skaale.

Lars Løkke Rasmussen (V) lagde da heller ikke skjul på, at han håber på, at begge de færøske mandater går til blå blok.

- Jamen, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg fortsat meget gerne vil være statsminister - og hermed statsminister for hele rigsfællesskabet. Alle 179 mandater i Folketinget er ligeværdige.

- Og jeg vil gerne sende det signal til færingerne - både dem, som bor her på Færøerne og dem, som bor i Danmark, at de i mig har en statsminister, der er lydhør over for dem, sagde statsministeren efter et vælgermøde i Torshavn fredag.

Ifølge de seneste meningsmålinger står Venstres søsterparti Sambandspartiet til at vinde den ene af Færøernes to pladser i Folketinget.

Sambandspartiet kæmper om mandaterne med det borgerlige Folkeflokken, Socialdemokratiet, der bakker op om rød blok, og uafhængighedspartiet Tjóðveldi.

Både Folkeflokken og Sambandspartiet har erklæret støtte til Lars Løkke Rasmussen, mens Tjóðveldi vil støtte den kandidat, der tilbyder det bedste for Færøerne.

Trods statsministerens forhåbninger om to blå mandater på Færøerne, betonede han også, at han har et personligt forhold til øgruppen, hvorfra hans hustru Sólrun kommer.

- Jeg har tre børn, der er halvfæringer. Desuden elsker jeg dette land, sagde han.

Venstreformandens besøg har fået Tjóðveldi til at opfordre sine vælgere til at stemme til Folketingsvalget.

Den del af den færøske befolkning, der ønsker færøsk uafhængighed, må stå sammen for at forhindre, at rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland styrkes, har opfordringen lydt fra partiet.

Inden turen går mod Danmark, gæster statsministeren michelin-restauranten Koks for at drøfte turisme.