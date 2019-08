Løkkes bagland holder kortene tæt til kroppen efter møde

Venstre i Region Sjælland har onsdag holdt møde, hvor uroen i partiets top er blevet drøftet.

Men medlemmerne ønsker ikke offentligt at svare på, om der er tillid til Lars Løkke Rasmussen som Venstres formand.

Sådan lyder meldingen fra formand Elo Jensen onsdag aften.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Vi har haft et rigtig godt møde, hvor vi har diskuteret situationen, og konklusionerne tager vi med til mødet i forretningsudvalget, hovedbestyrelsesmødet og landsmødet, siger Elo Jensen til TV2.

Elo Jensen afviser gentagne gange at svare nærmere på, hvad der er blevet talt om på det tre timer lange møder i Rønnede på Sydsjælland.

Venstre i Region Sjælland er den sidste af fem regioner, der gennem den seneste halvanden uge har holdt møder, hvor den nuværende situation i partiet er blevet drøftet.

Det er i samme region, at Lars Løkke Rasmussen er valgt til Folketinget. Det er dermed formandens politiske bagland.

Region Midtjylland har som den eneste offentligt opfordret Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at gå af som formand og næstformand.

I de tre sidste Venstre-regioner har der også været ytringer om utilfredshed. Men der har ikke været offentlige opfordringer til, at partitoppen skal trække sig.

Møderne i de fem Venstre-regioner er afholdt forud for et møde i partiets forretningsudvalg fredag og hovedbestyrelsesmøde lørdag.

Kristian Jensen har ikke villet kommentere opfordringen fra Region Midtjylland og afventer møderne fredag og lørdag.

Lars Løkke Rasmussen har udtalt, at det må være op til de 850 delegerede på Venstres landsmøde at beslutte, hvem der skal stå i spidsen for partiet.

Landsmødet er planlagt til 16.-17. november, men flere i Venstre har ønsket at få det afholdt inden Folketingets åbning i oktober for at få afklaringen om partiets fremtidige ledelse.