Løkkefonden skal svare styrelse om erhvervsaktivitet

Løkkefonden, der er oprettet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), skal afklare, om den reelt er en erhvervsdrivende fond over for Erhvervsstyrelsen.

Det skriver BT, der har fået indsigt i et brev fra Erhvervsstyrelsen til fonden.

- Erhvervsstyrelsen har den 9. oktober modtaget en henvendelse fra Civilstyrelsen, som oplyser, at der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt fonden er erhvervsdrivende, skriver Erhvervsstyrelsen i brevet til fonden, som BT har vedlagt sin artikel.

Her udbeder Erhvervsstyrelsen sig en række informationer og dokumenter for at vurdere sagen.

Fonden blev oprettet i 2012 af Lars Løkke Rasmussen og var en fond til hjælp af utilpassede unge. Siden da er fonden dog begyndt at sælge konsulentydelser.

- Fonden er blevet brugt til at fremstille Lars Løkke Rasmussen positivt som en almennyttig, velgørende fond. Men hvis det er en fond, der tjener penge på konsulentydelser i konkurrence med andre firmaer, kan det rejse spørgsmålet, om det er rimeligt, at statsministeren promoverer den.

- Løkke har selv tidligere slået fast, at ministre ikke bør reklamere for private virksomheder, siger Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til BT.

Fonden er tidligere blevet anklaget for at skjule indtægter fra salg, da de i fondens regnskaber blev bogført som "Øvrige donationer".

Hvis fondens formål ændres til at være en erhvervsdrivende fond, stiller det andre krav til afrapportering af økonomien.

Blandt andet aflønning af bestyrelsen - hvor Lars Løkke Rasmussens kone er formand - samt om der flyder penge mellem fonden og Lars Løkke Rasmussen.

- Hvis myndighederne vurderer, at Løkkefonden skal forblive en ikke-erhvervsdrivende fond, så forbliver vi det.

- Hvis myndighederne, mod min forventning, mener, vi bør lade os omregistrere, så gør vi naturligvis det, skriver direktør i fonden Frederik Meyer til BT i mailsvar.

Fonden har af flere omgange været indblandet i sager, hvor Lars Løkke Rasmussen er blevet anklaget for, at man kunne købe hans tid og opmærksomhed ved donationer til den.