Løkke vil nedlægge regionsråd efter 12 års levetid

Onsdag vil regeringen foreslå at nedlægge regionsråd efter lang tids spekulation, erfarer flere medier.

Efter flere måneders spekulationer og intern uro i Venstre, ser det ud til, at de fem regionsråd, der driver sygehusene, skal lade livet, hvis det står til regeringen.

Det erfarer flere medier fra centrale kilder forud for præsentationen af udspillet til en ny sundhedsreform, som kommer onsdag.

Det sker klokken ti, hvor regeringen har indkaldt til pressemøde i Statsministeriet.

Det står endnu ikke klart, hvornår regeringen vil nedlægge regionsrådene, hvor der sidder 205 folkevalgte politikere, som er valgt for fire år ad gangen.

De blev oprettet for 12 år siden, og der var senest valg til dem i efteråret 2017.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) løftede lidt af sløret for udspillet på et gruppemøde i Venstre tirsdag.

I stedet for regionsrådene skal der oprettes de 21 sundhedsfællesskaber, som Løkke introducerede i sin åbningstale i oktober sidste år. De skal bygges op omkring de nuværende akutsygehuse.

Formålet med fællesskaberne er at få sygehus, egen læge og kommunerne til at arbejde bedre sammen.

Det skal gøre, at der bliver taget bedre hånd om patienten, når vedkommende er blevet udskrevet.

Det skal være politikere i form af borgmestre og formænd for kommunernes sundhedsudvalg, der skal stå for ledelsen i sundhedsfællesskaberne. Der vil også være repræsentanter for sygehusene og de praktiserende læger.

Dermed bliver der ikke direkte valg for at finde repræsentanter til at styre det danske sundhedsvæsen.

Fællesskaberne er tænkt som en sammenslutning af op mod fem kommuner, har statsministeren tidligere forklaret.

TV2 erfarer, at der skal være en politisk udpeget bestyrelse under Sundhedsministeriet, der skal holde styr på sundhedsvæsenets økonomi.

Der skal være fem sundhedsforvaltninger, som skal stå for driften af sygehusene og akutberedskabet.

Geografien vil være som de fem nuværende regioner, og de skal have hovedsæde samme steder.

Udspillet "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" præsenteres onsdag af seks ministre.

Regionerne består som administrative enheder i regeringens nye struktur, men uden det folkevalgte led.