Løkke vil have bedre sammenhæng i sundhedssektoren

Statsministeren konstaterer, at samarbejdet og kommunikationen mellem hospitaler og kommuner er for dårlig.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen efterlyser bedre sammenhæng i behandlingsforløb og lægger dermed op til en ny organisering af sundhedstilbuddene til danskerne.

Det sker på en sundhedskonference tirsdag arrangeret af Dansk Erhverv.

Her peger statsministeren på, at det kniber med overleveringen af patienter mellem hospitalerne, kommunen og de almene læger.

Han henviser til, at hver femte eksempelvis ikke har en oplevelse af, at der er samarbejde mellem sygehuse og kommuner, når de bliver udskrevet.

- Nogle patienter griber sig selv. Som er deres egen sekretær. Som følger op på aftaler. for at få de rigtige informationer.

- Men det er ikke alle, der kan det. Det er alt for meget på den stærkes præmisser.

- Der er i den grad behov for at få de forskellige sektorer til at spille bedre sammen.

- Det er ikke godt nok. Det skal gøres bedre. Det kan gøres bedre, siger han i sin tale på konferencen.

Allerede på Venstres sommergruppemøde i august luftede statsministerens sine tanker om det udspil til en sundhedsreform, der egentlig skulle være præsenteret i år, men siden er blevet udskudt til januar.

Dengang sagde han, at formålet med reformen var at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsniveauer.

Han ville dog ikke løfte sløret for, hvad det konkret skulle betyde, herunder om der fortsat er plads til regionerne i en ny model.

Regionernes fremtid bliver heller ikke berørt direkte i tirsdagens tale.

Løkke konstaterer dog, at der er brug for at placere opgaver tæt på borgerne, men også at nogle ligger bedst på det nationale niveau.

- Ligesom der er noget, der skal tættere på, så tror jeg også, at der er steder i vores sundhedsvæsen, hvor det er gavnligt at gå den anden vej og skabe et skarpere nationalt overblik, siger han.

Statsministeren noterer sig også, at der er store forskelle i sundhedstilbuddet fra region til region.

- Flere patienter overlever efter et hjertestop i Region Midtjylland end i Region Sjælland.

- Færre borgere dør af hjertesygdomme i Region Syddanmark sammenlignet med Region Sjælland.

- Det er ikke godt nok. Det er slet ikke godt nok. Kvaliteten skal være høj alle steder, siger statsministeren.