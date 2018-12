Løkke ser tilbage på forløbet om migrantpagten: - Det har rystet mig lidt

Statsministeren sidder tilbage med en følelse af utilstrækkelighed, efter at sagen om FN's nye migrationspagt eksploderede i offentligheden. Selv fortæller han i et interview med avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, at han ikke før har oplevet noget lignende.

Marokko: Vi starter med slutningen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sidder i Forsvarets Challenger-fly på vej hjem fra Marrakesh i Marokko. Han har overstået det, han kom for at gøre: Erklære Danmarks opbakning til FN's nye migrationspagt. Avisen Danmark har som det eneste avismedie fulgt statsministeren på hele turen. Ser man tilbage, har de seneste uger i dansk politik været en smule besynderlige. For en måned siden var der ikke mange, der havde hørt om FN's migrationspagt. Alligevel endte sagen på ingen tid med en hasteforespørgsel i Folketinget, beskyldninger om landsforræderi og en statsminister, der i sidste øjeblik blev nødt til at tage til Afrika for at slå Danmarks position i det internationale samfund fast. Det kalder på refleksion. Imens Europa glider forbi 10 kilometer under os, og mørket falder på, begynder Lars Løkke Rasmussen at formulere sit bud på, hvad der egentlig skete. Og hvorfor. - Det er da værd lige at tænke lidt over. Hvad er mediernes og dermed det politiske niveaus evne til at fange signaler op? Der er en bekymring i befolkningen og en diskussion derude, som et eller andet sted slet ikke bliver fanget op før for få uger siden, starter Lars Løkke Rasmussen og fortsætter: - Og der må vi bare sige, at vi er vågnet for sent.

Avisen Danmark i statsministerens fodspor Avisen Danmark fik som det eneste avismedie lov til af Statsministeriet at følge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på rejsen til Marokko. Politisk redaktør Thomas Funding var inviteret med i Forsvarets Challenger-fly.

Politikere fra hele verden samledes her i Marrakesh, Marokko, for at tilslutte sig FN's migrantpagt, selv om den i flere lande skabte voldsom debat - ikke mindst herhjemme, hvor statsministeren endte med selv at måtte rejse til Marokko for at give Danmarks ja til pagten. Foto: Fadel Adel Senna/AFP

- Hvad har I gang i? Måske det er afstanden til andedammen hjemme i Danmark, der bringer refleksionen frem. Det er ikke hver dag, man hører en politiker indrømme egne fejl. Eller i dette tilfælde fejlvurderinger. Men længere væk hjemmefra er vi dog heller ikke, og Lars Løkke Rasmussen nuancerer hurtigt sin udtalelse. Han slår fast, at han godt havde set sagen komme, men mellem hundredvis af sager kan det nogle gange være svært at vide, hvornår man skal engagere sig. - Jeg prøver vitterligt selv at følge de sociale medier og være aktiv på dem, men når der er to, der skriver, tænker man: "Nåh ja, hvad dækker det her over?". Så er der 10, der skriver, og er det så her, du går ind og laver et opslag og siger "hvad har I gang i?". Nu skal I høre min udlægning, siger statsministeren. - Det er ikke, fordi jeg er selvindbildsk og siger, at hvis jeg havde engageret mig tre uger før, havde det været anderledes, for det er en kraftig stemme, der ikke bare har kørt i Danmark, men også i andre lande. Jeg sidder egentlig lidt selvkritisk og siger, at det lod vi køre længe og lod vokse sig for stort, inden vi gik offensivt ind i det.

Tidslinje: Sådan voksede migrantpagten sig stor 27. november. Kristian Thulesen Dahl (DF) spørger ind til migrantpagten under Folketingets spørgetime med statsministeren. Det er her, debatten om pagten for alvor begynder at fylde i medierne.

4. december. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) meddeler ganske opsigtsvækkende, at hun ikke har tænkt sig at deltage på den FN-konference, hvor Danmark skal fortælle, om vi støtter migrantpagten.

5. december. Der holdes hasteforespørgsel med statsministeren i Folketingssalen om migrantpagten. Lars Løkke Rasmussen (V) informerer om, at statens jurister ikke mener, pagten er juridisk bindene og ej heller får indflydelse på Danmarks muligheder for at føre en stram udlændingepolitik. Dansk Folkeparti stiller forslag om, at Danmark går imod migrationspagten, men resten af Folketingets partier afviser forslaget.

6. december. Statsministeriet meddeler, at Lars Løkke Rasmussen selv tager til FN-konferencen i Marrakesh for at erklære Danmarks støtte til migrantpagten.

10. december. Udlændinge- og integrationsministeriet fremlægger en stemmeforklaring, der ridser op under hvilke forudsætninger Danmark støtter migrantpagten. Her understreges det blandt andet, at man ikke anser pagten for juridisk bindene, og at udlændingepolitik er et nationalt anliggende. Norge, Holland og Litauen tilslutter sig stemmeforklaringen.

10. december. Lars Løkke Rasmussen går på talerstolen i Marrakesh og erklærer sammen med over 150 andre lande Danmarks støtte til migrantpagten.

- Knus hans hænder Men hvor statsministeren ifølge Løkke selv ventede for længe med at engagere sig, var der andre, der kastede sig hovedkulds ind i kampen. På meget kort tid mobiliserede folk på internettet sig imod migrantpagten. Det kunne ses på de sociale medier, hvor politikere, meningsdannere og journalister blev bombarderet med opslag og kommentarer. - Jeg har selv i de her uger følt et tryk på mig, som jeg aldrig har oplevet før, fortæller Lars Løkke Rasmussen. Jeg skal lige til at spørge, om han ikke bare er lidt ømskindet, men han kommer spørgsmålet i forkøbet. - Og det er ikke, fordi jeg klynker. Jeg er relativt robust, men det er omfanget af det, der bekymrer mig. Det er relativt massivt det her. Det virker til, at det især er følelsen af at have talt for døve øren, der går Lars Løkke Rasmussen på. Og så den voldsomhed, dele af befolkningen har reageret med. - Jeg har aldrig haft svært ved, når jeg har talt med danskere, at forklare det vigtige i, at vi ikke kan stå alene internationalt. Det har jeg aldrig følt mig udfordret på. Men det kan jo se i de her uger, at jeg i den grad har været, fortæller statsministeren. - Hvordan udfordret? - Ved at folk simpelthen bare skærer det væk og siger: Det passer ikke! Du sælger bare det hele! Knus hans hænder, så han ikke kan skrive under! Du er bare på jobjagt! Landsforræder! Alt sådan noget.

Rystet statsminister Læser man kommentarsporene på Lars Løkke Rasmussens facebookprofil, er der meget mere af samme skuffe. Mange af indlæggene er grove i en grad, så de ikke er værd at gengive i en pæn avis. Men hvis man sorterer de perfide personangreb fra, er der også ganske mange indlæg, der er velargumenterede, og hvor man fornemmer en reel og reflekteret bekymring over migrantpagten. - Måske folk faktisk har en pointe, måske er det på tide at sige stop? - Det er meget vigtigt for mig ikke at pege fingre ad de mennesker af kød og blod, der rent faktisk har læst om det her. Nogle har også selv læst dokumentet og sagt: Det her ser skævt ud, svarer Lars Løkke Rasmussen og vender igen tilbage til, at det er kommunikationen, der er gået galt. - Jeg tror, det hænger sammen med, at når folk hører "migranter", tror jeg, at mange danskere ser det der billede for sig, at folk med ikke vestlig baggrund kommer spadserende op gennem Europa uden lovligt ærinde. Og nu skal vi åbenbart have bedre "management" af det. Hvad betyder det? Skal de bare komme? Hvor det helt centrale i migrantpagten er det omvendte. - Det har rystet mig lidt, at fordi vi har en udfordring herhjemme med flygtninge, og det har vi, så skubber man bare det hele væk og siger: Brrrwrr. Det har rystet mig lidt, fortæller Lars Løkke Rasmussen. - Det er jo ikke det samme, som at vi skal acceptere alt, hvad der kommer. Men vi er den lille dreng i skolegården, og hvis der ikke er et eller andet kodeks for god opførsel, så ender det med, at det er de små, der bliver kanøflet. Og det er der, hvor jeg selv føler mig lidt utilstrækkelig i min egen kommunikation, hvis jeg ikke formår at nå de mennesker, der har den her bekymring.

En skjult fjende Selv om statsministeren altså vedkender sig en del af ansvaret for, at diskussionen om migrantpakken endte, som den gjorde, lader han også forstå, at han føler, at han kæmpede mod en skjult fjende. - Der har været nogen, der har kunnet lide at røre i den her gryde. Man kan jo se, at nogen har været ude at sætte strøm til debatten og sørget for, at masser af myter er blevet spredt, og ting er blevet vendt på hovedet, fortæller Lars Løkke Rasmussen. Dermed sætter statsministeren ord på de rygter, der begyndte at køre på Christiansborg i dagene op til hans afgang til FN-konferencen i Marrakesh. Nemlig at kræfter uden for landets grænser forsøgte at destabilisere den danske regering for på den måde at få Danmark til at gå imod migrantpagten. Og det er ikke kun i Danmark, at migrantpakken har har presset dem med magten. I Belgien fik det regeringen til at gå i delvis opløsning, i Estland resulterede sagen i en regeringskrise, og i Norge er regeringspartierne blevet enige om at være uenige. Hvis det er rigtigt, at fremmede magter har forsøgt at påvirke det danske politiske system, er det så vidt vides første gang, det er sket. - Er det din opfattelse, at der er nogen, der aktivt forsøger at bryde den gamle verdensorden ned? - Det er store ord, men man kan jo lægge det her op imod andre ting, man har set. Intervention i brexit, amerikansk valg og fransk valg, svarer Lars Løkke Rasmussen med henvisning til, at alle tre valg antageligt er blevet forsøgt påvirket i en bestemt retning af Rusland. Det er vigtigt at understrege, at der på ingen måde er blevet fremlagt beviser for, at det skulle være tilfældet i Danmark, og Lars Løkke Rasmussen, der som statsminister sidder i regeringens sikkerhedsudvalg, vil heller ikke placere noget ansvar. - Jeg er ikke briefet nok i detaljen til, at jeg kan pege fingre ad nogen bestemt. Jeg kan bare se, at der er en stor aktivitet, og også en aktivitet, der knytter sig op på falske konti og robotter (på sociale medier, red.). - Så der er nogen, der har haft en interesse i at påvirke, hvordan debatten udartede sig i Danmark? - Ja, svarer statsministeren og kommer igen det opfølgende kritiske spørgsmål i møde, før det er blevet stillet. Beskyldningerne om fremmede magters forsøg på indblanding kan nemlig også udlægges som politikernes forsøg på at negligere folks genuine bekymring over migrationspagten. - Det er for småt at gøre det her til, at der sidder nogle og leger med samfundsmodellerne. Der ligger noget bagved, som er mere alvorligt, fortæller Lars Løkke Rasmussen med henvisning til folks generelle bekymring over flygtningepresset på Europa. Flyets to General Electric-jetmotorer er begyndt at falde i omdrejninger, og man kan mærke, at indflyvningen til Københavns Lufthavn er begyndt. Turen er forbi, og mon ikke debatten om migrationspagten også er slut. Men for statsministeren har de sidste uger været en vigtig huskekage. - Det er et vink med en vognstang om, at der er nogle ting i tiden, vi skal tage mere alvorligt, end vi har gjort, slutter Lars Løkke Rasmussen.

