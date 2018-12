Når en international konference løber af stablen i Marokko i næste uge, bliver det med deltagelse af en dansk minister.

Det slår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag fast under et møde i Folketingssalen, hvor der er en hasteforespørgsel om FN's migrationspagt.

- Selvfølgelig deltager Danmark i konferencen i Marrakech, og vi deltager på ministerniveau.

- Jeg har ikke taget stilling til, hvilken minister der deltager, eller om jeg eventuelt selv gør det, siger statsministeren.

Ifølge ham skal det afklares de kommende dage, hvem der præcis bliver Danmarks repræsentant på konferencen.

Først blev det meldt ud, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) efter planen tog afsted, men de har begge meldt fra.

Dansk Folkeparti er imod dansk tilslutning af erklæringen, som partiformand Kristian Thulesen Dahl frygter vil forpligte Danmark til at tage flere hensyn til migranter.

Men Danmark afgiver ingen magt ved at tilslutter sig erklæringen, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg vil slå fast fra start: FN's migrationserklæring er ikke juridisk bindende.

- Den skaber ikke ny lov i Danmark. Erklæringen fratager os heller ikke suverænitet over udlændingeområdet.

- Den ændrer ikke et komma i dansk udlændingepolitik, siger han.

Det er dog ifølge Løkke vigtigt at tilslutte sig erklæringen, for at vise at Danmark tager internationalt ansvar.

- Erklæringen er et vigtigt signal om vigtigheden af samarbejde i en verden, hvor samarbejde er under pres. Den er et symbol på, om man vil være en del af et internationalt ansvarligt samfund eller ej, siger han.

Inger Støjberg afviser også, at FN's migrationspagt risikerer at blive "en bombe under dansk udlændingepolitik".

Hun siger, at hun godt forstår, at der er debat på sådan "et centralt politisk område".

- Jeg vil bruge erklæringen til at fremme danske prioriteter, siger hun og fremhæver hjemsendelse af flere flygtninge som et emne, der optager mange partier, siger hun.

Direkte adspurgt svarer Støjberg ikke på, om hun trods sit nylige afbud bliver den danske repræsentant.

Konferencen finder sted i den marokkanske by Marrakech 10. og 11. december.