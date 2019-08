Det er ikke nemt at få kabalen til at gå op i Venstre, som skal vælge politisk ordfører og gruppeformand.

Et væld af tidligere ministre og andre erfarne kræfter udgør Venstres folketingsgruppe, og derfor er det ikke let, når partiet skal vælge politisk ordfører og gruppeformand mandag eftermiddag.

Det siger eks-statsminister og Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, til TV2 på vej til et møde med Venstres ledelse mandag middag på Christiansborg.

- Vi har langt mere kvalitet, end vi lige har poster til, så det er da en kæmpe opgave, vi sidder med, siger Løkke til TV2.

- Målt på kompetence og erfaring har vi den bedste folketingsgruppe, tilføjer Løkke.

Mandag klokken 14 holder Venstre gruppemøde, og det er her, at der vælges politisk ordfører og gruppeformand.

I øjeblikket er Britt Bager politisk ordfører, mens Karen Ellemann har posten som gruppeformand.

Løkke og Venstre mistede før sommerferien regeringsmagten til rød blok med Socialdemokratiet i spidsen.

Før, under og efter folketingsvalget 5. juni har Løkke slået fast, at han fortsætter som formand for Venstre. Det fastslog han senest i sidste uge i en video på Facebook.

Spørgsmålet er, om næstformand Kristian Jensen er i spil til nogle af posterne. Eksempelvis som gruppeformand.

Jakob Ellemann-Jensen er i flere medier blevet nævnt som ny politisk ordfører, hvilket er en post, som han har haft før.

Han stoppede sidste år som politisk ordfører, da han blev udpeget som miljø- og fødevareminister i VLAK-regeringen. Ellemann-Jensen vil ikke udtale sig om situationen nu, skriver han i en sms.

Ritzau har forsøgt en række andre medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Uden held.

Da Karen Ellemann og Britt Bager sidste år blev valgt til at være i front for Venstres folketingsgruppe, udtalte den daværende afgående gruppeformand Søren Gade, at det vejede tungt, at Venstre ville have to kvinder i spidsen.

Senere i denne uge holder Venstre sommergruppemøde på Kragerup Gods.