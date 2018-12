Løkke om Marokko-drab: Vi reagerer med forfærdelse og afsky

De nærmere omstændigheder omkring drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko er endnu ikke klarlagte.

Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde torsdag morgen.

- To unge kvinder er brutalt blevet dræbt under en ferie i Marokko. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder, men meget tyder på, at de grusomme drab kan være terrorhandlinger, og der florerer en video på de sociale medier.

- Vi reagerer alle med forfærdelse, med afsky og med dyb sorg, siger en berørt statsminister.

Danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelande blev mandag den 17. december fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko.

Der var tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

De marokkanske myndigheder har anholdt en mistænkt, som har forbindelse til en ekstremistisk gruppe, og efterfølgende er det også lykkedes at pågribe yderligere tre personer, der er mistænkt i sagen.

Ifølge statsministerens oplysninger er de islamistiske forbindelser årsagen til, at drabene betragtes som mulig terror.

- Der er ingen, der har taget ansvaret for denne handling. Men i lyset af den anholdtes tilknytning og den måde, som drabet er sket på, vurderer myndighederne, at man skal efterforske det her som terror.

- Det gælder både de marokkanske myndigheder og dansk politi, siger statsministeren.

Danmarks ambassadør i Marokko befinder sig ifølge statsministeren i Marrakesh og har en tæt dialog med marokkanerne om sagen.

Rigspolitiet har ligeledes sendt en medarbejder til Marokko for at bistå med opklaringen.

Den omtalte video, der skulle vise et af drabene, er endnu ikke blevet verificeret af myndighederne.

Også i Norge har nyheden om drabene på de to kvinder vakt afsky og medfølelse.

Statsminister Erna Solberg reagerer ifølge VG på samme måde som sin danske kollega:

- Dette er et brutalt og meningsløst angreb på uskyldige, som vi møder med afsky og fordømmelse.

- Maren Ueland og Louise Vesterager Jeppesen mistede livet alt for tidligt på en brutal måde.

- Vores tanker og medfølelse går til deres familier og venner i sorg, siger hun ifølge avisen.

Hun fortæller desuden, at det norske udenrigsministerium og politi samarbejder med Marokko og Danmark om at pågribe de ansvarlige.