Dansk Folkepartis europaparlamentariker Anders Vistisen har udgivet en bog, hvori han langer voldsomt ud efter den danske presse i Bruxelles, som han kalder ukritisk.

Pressens minister, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), har ikke læst bogen. Men han har tænkt sig at "bladre i den", hvis han får den.

- Jeg kan forstå, at den bliver husstandsomdelt, så det kan være, den ligger i min postkasse på et tidspunkt. Helt generelt synes jeg, at man skal tale pænt om folk.

I bogen benytter Anders Vistisen øgenavne, mens han kritiserer flere navngivne journalister, hvis "begejstring for projektet og aversion mod EU-skeptikere ofte skinner igennem i avisspalterne og på tv-skærmene".

- Når det er sagt, må man jo gerne have en kritisk tilgang. Det er jo fair nok at være parlamentsmedlem for DF og så have en kritisk tilgang til det her, for det har det parti jo, siger Lars Løkke Rasmussen.

Anders Vistisens debatbog hedder "Det store EU-bedrag - mediernes fortielser og fordrejninger".

Den er finansieret af EU-midler og dermed skattekroner. Den kommer cirka to måneder før valget til Europa-Parlamentet.

Foruden journalister bliver en række af de danske EU-eksperter i bogen kritiseret for at være "ultra pro-europæere".

Bogen bliver husstandsomdelt til 240.000 adresser i særligt udvalgte postnumre i begyndelsen af april, og den kan også læses i en elektronisk udgave på Anders Vistisens hjemmeside.

Til Ritzau siger han, at målet med bogen er at skabe en "bred, folkelig debat".