Løkke og Frederiksen tyvstarter valgkampen med tv-duel

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tyvstarter for alvor valgkampen, når de mødes søndag aften i en tv-duel.

Det sker klokken 21 på DR1.

Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen har ofte stået overfor hinanden i debatter og i Folketingssalen, men det er første gang, at de to statsministerkandidater skal mødes i en tv-duel så tæt på et folketingsvalg.

Selv om Lars Løkke Rasmussen ikke har udskrevet valget endnu, så er det sikkert, at det er afholdt inden for tre måneder. Valget skal senest afholdes den 17. juni i år.