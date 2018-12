Løkke ønsker god jul med opsang om havforurening

Siden oktober har børn og unge kunnet sende tegninger til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at få deres tegning på hans årlige julekort.

I 2018 har temaet været FN's verdensmål.

Valget er i år faldet på en tegning fra 2.b fra Sct. Jørgens Skole i Roskilde. Her har eleverne tegnet fisk og skildpadder i havet, som svømmer rundt i plastik og andet affald.

Statsministeren begrunder valget med, at børnene har lavet collagen i fællesskab, og at de har ramt temaet præcist.

- Børnene har vist verdensmål 14: At vi skal passe på verdenshavene. Det har de vist på meget fin vis. Skildpadder og fisk svømmer rundt mellem plastik og affald. Faktisk tror jeg, at de svømmer væk fra det, siger han i en skriftlig kommentar.

FN's verdensmål blev besluttet i 2015 ved et topmøde i New York.

De 17 mål skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og dyr.

Mål nummer 14 hedder "livet i havet" og skal sikre en bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene.

Affald, der ender i havet, er et omfattende globalt problem.

Det står blandt andet meget klart i affaldsøen i det Nordlige Stillehav, hvor de cirkulære havstrømme samler alt skrald i en kæmpemæssig "flydende ø".

For år tilbage anslog man, at fiskene i området slugte over 10.000 ton plastikaffald om året.

Nyhedsbureauet Reuters berettede tidligere i år om, at affaldsøen indeholder 16 gange mere affald, end man først havde antaget.

Affaldsmængden kan fylde 500 Boeing 747-fly, sagde Joost Dubois fra "The Ocean Cleanup Foundation" i marts.

- Verdensmålene er måske ikke så "julede", selv om 2.b har fundet plads til både nissehuer og julehjerter, men de er vigtige.

- Og derfor er jeg glad for at kunne dele børnenes budskab om at passe på verdenshavene på mit julekort, der bliver sendt til folk over hele verden, siger Lars Løkke Rasmussen.

Sidste år modtog statsministeren 150 tegninger. Dengang var vinderen lidt mere traditionel.

Vindertegningen kom fra Aalborg og forestillede glade børn, snemænd, nisser og juletræer.