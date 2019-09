Løkke lancerer foredragsturné og starter selskaber

Lars Løkke Rasmussen, tidligere formand for Venstre, vil rejse rundt i landet sammen med forfatteren Kirsten Jacobsen til en foredragsrække. Den går under titlen "Befrielsens Øjeblik II".

Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen i slutningen af august trak sig som formand for Venstre efter at være blevet stillet stolen for døren af partiets forretningsudvalg.

- Oplev Kirsten Jacobsen i et ærligt interview med Danmarks tidligere statsminister, hvor du også selv får adgang til at stille de spørgsmål, som pressen ventede forgæves på, da han lørdag, den 31. august tog afsked med dansk toppolitik efter et skelsættende og historisk hovedbestyrelsesmøde i Venstre, skriver arrangøren Tikko på sin hjemmeside.

Billetten til foredragene koster 289 kroner per styk og foredragene bliver i Aarhus, Roskilde, Kolding og København. Der er tale om relativt store sale med en kapacitet op til omkring 900 for den største.

Ud over foredragsturnéen har Lars Løkke Rasmussen ifølge Altinget og Ekstra Bladet startet to selskaber med sin kone Solrun.

Der er tale om Sollar Holding, der skal drive investeringsvirksomhed, og holdingselskabet Sollar Aps, der skal leve af rådgivning, events og andre aktiviteter.

Sideløbende optræder Lars Løkke Rasmussen og Solrun i en eksklusiv pakkerejse fra selskabet Make Travel, der arrangerer rejser til Færøerne.

For 13.990 kroner kan interesserede i oktober komme tre dage til Færøerne med Solrun som guide. Her reklameres der med, at man på førstedagen vil få selskab af Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen er medlem af Folketinget for Venstre. Han modtager efter sin tid som statsminister ministervederlag, der supplerer hans Folketingsløn til samme niveau som en statsministerløn i to år.

Ifølge et notat fra Moderniseringsstyrelsen skal såkaldt kapitalindkomst - indtægter fra ting som aktier eller overskud i firmaer, der ikke bliver trukket ud som løn - ikke fraregnes i eftervederlaget.