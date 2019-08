I et interview afviser Venstre-formanden, at der nogensinde har været et delt formandskab i partiet.

Der har aldrig eksisteret en magtdeling mellem formanden og næstformanden i Venstre. Det fastslår Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen i et interview med Deadline, som er blevet sendt søndag aften på DR2.

Opfattelsen i offentligheden er ellers, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen siden et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 2014 har delt formandskabet i Venstre.

- Det er jo en kendt sag, at vi havde en krise i partiet for snart mange år siden, i 2014, som jo endte med, at vi ikke foretog nogle ændringer. Jeg er formand, og Kristian er næstformand. Jeg introducerede selv sådan lidt improviseret: Vi udgør Venstres formandskab, siger han.

Lars Løkke Rasmussen kalder det delte formandskab "en myte".

- Og jeg tror, at mange udefra har bygget den myte op, at så havde vi en eller anden form for delt ledelse. Det har vi aldrig haft, og det har vi fortsat ikke, siger Lars Løkke Rasmussen.

På det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde i Odense i 2014 var der formandsvalg på dagsordenen efter en sag om Lars Løkke Rasmussens tøjkøb for partiets penge.

Lige inden afstemningen skulle finde sted bad Lars Løkke Rasmussen om en snak med partiets næstformand, Kristian Jensen, i kælderen.

Efter snakken i kælderen blev afstemningen afblæst, fordi Jensen nu bakkede op om Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen afviser, at Kristian Jensen fik en anden rolle tilbage i 2014.

- Det gjorde han ikke. Der har ikke været et institutionaliseret formandskab, som du kender i Kommunernes Landsforening eller Landbrug & Fødevarer eller sådan noget, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi har selvfølgelig den gentlemanaftale, at vi skal behandle hinanden ordentligt, og vi skal have et godt og tillidsfuldt forhold. Og du vil også kunne se i praksis, at min næstformand har bestridt de største politiske positioner, man kan have i det her samfund.

- Han har været udenrigsminister og finansminister og spillet en central rolle i mine regeringer, siger han.