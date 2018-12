Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) optager ikke nytårstalen, men holder den live den 1. januar. Før valget i 2011 brugte han nytårstalen til at præsentere et udspil om en reform af efterlønnen. Denne gang ventes talen blandt andet at kredse om den sundhedsreform, som Lars Løkke Rasmussen håber at forhandle på plads inden valget.