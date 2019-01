Løkke indkalder til møde om differentieret pensionsalder

DF støtter Socialdemokratiets plan om en differentieret pensionsalder. Regeringen er åben over for idéer.

Socialdemokratiets plan om en differentieret pensionsalder bør indføres, ligegyldigt om blå blok står med et flertal efter et valg eller ej.

Det har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, slået fast tirsdag, og regeringen er lydhør over for partiernes ønsker, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Hvis partierne har nogle konkrete ønsker til, hvordan vi tager hånd om folk, der er nedslidte, så lytter vi gerne til det, siger han.

- Vi indkalder partierne til et møde, og så må vi bede dem om at gøre sig klar til det møde. Hvad er det præcis for nogle forslag, de har? Hvordan skal de finansieres? Hvad tænker de om det?

Ifølge Løkke undersøgte Venstre nemlig muligheden for en differentieret pensionsalder allerede i 2011, men partiet stødte hovedet mod muren.

- Danmark er ikke der i dag, hvor vi kan kigge 40 år tilbage og kortlægge folks arbejdsliv, siger han.

I stedet indførte den daværende regering i 2011 seniorførtidspensionen, som ifølge Løkke giver den enkelte tre gange så mange penge, som man vil få med pensionsudspillet fra S.

Socialdemokratiet præsenterede sit pensionsudspil for en uge siden.

Dengang vurderede regeringen, at cirka 8000 ville gøre brug af ordningen, men det er kun blevet til omkring 700.

Det viser ifølge statsministeren, at ordningen ikke fungerer som ønsket, og regeringen vil derfor lytte til de andre partiers planer for området. Dog er han meget skeptisk over for Socialdemokratiets pensionsplaner.

- Socialdemokratiet har fremsat nogle principper, der har til formål at gøre alle glade, men som har lidt svært ved at hænge sammen i virkelighedens verden, siger Lars Løkke.

- Så at lave en objektiv ordning er meget svært. Men hvis partierne har nogle konkrete bud, så vil vi gerne lytte.

Statsministeren understreger, at er man nedslidt, skal man ikke arbejde.

Lars Løkke indkalder ikke selv til mødet.

Først lyder opgaven at finde ud af, om emnet hører under Beskæftigelsesministeriet eller Finansministeriet, og så indkalder den pågældende minister til mødet.

Det blev ikke præciseret, hvornår mødet vil finde sted.