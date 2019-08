Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen vil ikke afvise en SV-regering fremover.

Det siger han i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Meldingen kommer, efter at partiets næstformand, Kristian Jensen, ellers i klare vendinger har udtalt, at en SV-regering ikke er den rigtige vej at gå for Venstre eller blå blok.

Det udtalte Kristian Jensen i et interview med Berlingske tidligere på ugen.

Men Løkke lader tanken om SV-regeringen hænge luften. Han vil ikke trække den tilbage, selv om alle de øvrige partier i blå blok i den grad opfordrer til det.

- Jeg kommer ikke som formand til at afskrive mig nogen muligheder. Når Dansk Folkeparti kræver, at vi afsværger os et samarbejde med De Radikale, så kan jeg ikke sige det.

- Det vil være tudedumt, hvis jeg afsværger mig muligheden for et samarbejde to måneder inde i valgperioden, siger Løkke.

Han peger på, at Venstre ikke kan samarbejde med De Radikale om udlændingepolitikken, men godt kan om eksempelvis den økonomiske politik.