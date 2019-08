Løkke får støtte fra V-kolleger: Formanden lægger linjen

Det har skabt debat internt i Venstre, at næstformand Kristian Jensen har udtalt sig kritisk om SV-regering.

Folketingsmedlem Martin Geertsen (V) mener, at det er Venstres formand, der lægger partiets politiske linje. Uanset hvem formanden er.

Det siger han, efter at næstformand Kristian Jensen i et interview med Berlingske har udtalt, at tankerne om en SV-regering skal droppes.

- Det må være sådan i Venstre, at formanden lægger linjen politisk. Uanset hvem det måtte være.

- Det er, som om man lige pludselig fuldstændig har glemt, at den politiske linje, som Løkke udstak - og som blev diskuteret også internt hos os selv - rent faktisk skaffede os en stor fremgang.

- Det skal man have med i sin betragtning, siger Geertsen til Politiken.

Idéen om en SV-regering kom Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen med under den seneste valgkamp.

Et andet folketingsmedlem Jacob Jensen (V) er enig med Geertsen og Løkkes SV-udmelding.

- Det var helt på sin plads i den situation, hvor vi kunne se, at der var tendenser både i meningsmålinger og befolkningen til, at nogle meget ekstreme partier primært på den yderste højrefløj ville nærme sig at blive repræsenteret i Folketinget, siger Jacob Jensen til Politiken.

Kristian Jensens udtalelser imod SV kom lige før partiets sommergruppemøde.

Løkke har endnu ikke kommenteret sin næstformands udtalelser, men senest klokken 12.30 kan Løkke ikke længere være tavs.

Her holder Venstre nemlig pressemøde. Og den interne uenighed i partiet vil utvivlsom være det altoverskyggende emne.

Den aktuelle situation i Venstre betyder også, at debatten om, hvem der engang skal afløse Løkke som partiets formand, ikke forstummer.

Her er Kristian Jensen selvsagt i spil. Siden 2009 har han været Venstres næstformand.

På den anden side har Løkke i samtalebogen "Befrielsens øjeblik", som udkom i valgkampen, udtalt, at det ikke er en naturlov, at næstformanden bliver partiets næste formand.

Det var i selv samme bog, at Løkke ud af det blå fremlagde sin idé om en SV-regering.