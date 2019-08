Løkke erkender: Den seneste uge har ikke været god for os

- Den seneste uge har ikke været god for os.

Det skriver Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, ifølge Jyllands-Posten, TV2, Politiken og B.T. i en intern mail til partimedlemmerne.

I løbet af den seneste uge har næstformand Kristian Jensen blandt andet undsagt Løkke om dennes SV-tanker, og Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen har krævet Kristian Jensen afsat som partiets næstformand på grund af det.

- Der har været alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommergruppemøde.

- Det skal vi nu have lagt bag os!, skriver Løkke i mailen, som en række medier altså er kommet i besiddelse af.

Det er de første ord fra Løkke om situationen i Venstre, siden sagen for alvor tog fart fredag i sidste uge i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Her kom det frem, at Claus Hjort Frederiksen ville have fjernet Kristian Jensen som Venstres næstformand.

Claus Hjort Frederiksen mente, at Kristian Jensen havde været Løkke illoyal. Løkke har nemlig ikke opgivet en mulig SV-regering i fremtiden. I et interview med Berlingske i sidste uge ville Kristian Jensen have begravet SV-tankerne.

Torsdag har Claus Hjort Frederiksen så meddelt, at han ikke længere ser nogen grund til ændringer i Venstres ledelse. Det sker efter nogle møder i Venstre om situationen de seneste dage. Blandt andet i forretningsudvalget.

- Venstres forretningsudvalg havde onsdag aften en lang og grundig drøftelse af opgavefordelingen og ledelsesforholdene i Venstre. Det blev klart slået fast, at formanden har ansvaret for det organisatoriske og politiske.

- Næstformandens opgaver aftales med formanden. I det lys ser jeg intet behov for ændringer i Venstres ledelse. Vi kan nu se fremad og kaste os ud i opgaven som opposition, har Claus Hjort Frederiksen skrevet på Facebook.

I mailen slår Løkke fast, at det er formanden i Venstre, som tegner partiet "i alle dagligdags anliggender såvel organisatorisk som politisk".

- Der er således ikke i vores vedtægter et formelt formandskab, men samspillet mellem formand og næstformand fordrer et tæt samarbejde baseret på gensidig respekt, dialog og tillid, står der.

Om Kristian Jensens rolle som næstformand slås det fast, at "udover at være stedfortræder, hvis formanden får forfald, tildeles næstformanden opgaver i partiet ved at opnå valg til poster eller ved delegation fra formanden".