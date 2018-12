Løkke afviser indgreb i topchefers bonusordninger trods S-ønske

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også nogle gange undrer sig over de store bonusser og lønninger, som danske topchefer får udbetalt, har han ingen planer om at gribe ind politisk.

Det siger han i et svar i tirsdagens spørgetime i Folketinget, hvor Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bringer emnet op.

- Rigtig mange mennesker har det ligesom jeg: Kan det virkelig være rigtigt, at topchefer skal tjene så meget i bonus, når almindelige lønmodtagere skal arbejde i mange år for at opnå på det samme.

- Vi ønsker et loft over bonusser, siger Mette Frederiksen og efterlyser politiske initiativer, der kan skabe mere lighed i Danmark.

Statsministeren mener dog ikke, at et loft over cheflønninger er den rette medicin.

- De danske virksomheder må have de samme redskaber som virksomheder i andre lande.

- Hvis man mener, at der er noget galt med den økonomiske fordeling, så må man ændre på skatten, siger han.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har for nylig lanceret et udspil, der netop skal sikre større lighed.

Her indgår et forslag, som fjerner virksomheders muligheder for at trække lønudgifter over ti millioner kroner til en enkelt ansat fra i selskabsskat - en såkaldt supermillionærskat.

Det vil imidlertid ikke gøre noget for uligheden, mener statsministeren.

- Det her er ren symbolik. For hvis det er sådan, at prisen på en topleder er så høj, så vil den jo blive betalt alligevel, uanset om der et skattefradrag eller ej.

- Den rigtige måde at sikre lighed og lige muligheder i vores samfund er at skaffe flest mulige arbejdspladser. Og det er præcis den politik, vi fører, siger Lars Løkke Rasmussen.

Blandt Socialdemokratiets øvrige forslag til mere lighed finder man også en forhøjet afgift af arv på over tre millioner kroner.