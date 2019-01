Løkke afviser centralisering trods kritik af nyt sundhedsudspil

Oppositionen kalder sundhedsudspillet for en centralisering af sundheden, men det afviser blå blok.

Regeringen vil sløjfe de folkevalgte regionsråd og reducere det politiske niveau i sundhedsvæsenet fra tre til to.

Det får kritik for at være centralisering og rykke beslutningerne længere væk fra borgerne og tættere på Christiansborg. Men det afviser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde, hvor regeringen præsenterer sit udspil til en ny sundhedsreform.

- V har ingen planer om, at det er en eller anden McKinsey-konsulent, der skal flyve ud fra København og blive formand for sådan en sundhedsforvaltning. Vi har en plan om, at det skal være helstøbte, rigtige mennesker, der er vokset ud af egnen.

- Der fik jeg vist gjort mig uvenner med McKinsey, men jeg tror godt, man forstår, hvad jeg mener, siger Lars Løkke Rasmussen.

Øverst kommer et statsligt organ kaldet Sundhedsvæsenet Danmark, der skal stå for den overordnede styring og økonomi.

Fem sundhedsforvaltninger skal stå for driften af supersygehusene. Der oprettes 21 sundhedsfællesskaber, der skal tage sig af en række af regionernes nuværende opgaver.

Regeringen beder de eksisterende regionsrådsformænd blive formænd for de nye sundhedsforvaltninger i den første periode.

Statsministeren afviser, at de altafgørende beslutninger i sundhedsvæsenet rykker længere væk fra borgerne

- De altafgørende beslutninger og tilbud rykker tættere på borgerne. Seks milliarder investeres i det nære sundhedsvæsen, hvor patienterne er, siger han på pressemødet.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, fastholder kritikken og kalder omstruktureringen for centralisering.

- Vi behøver ikke centralisere Danmark igen og igen, og vi behøver ikke professionelle bestyrelser, siger hun til TV2 News og uddyber, at Socialdemokratiet ikke kan være med til store dele af udspillet.