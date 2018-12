Løkke: Samarbejde er nødvendigt for at løse migrationsproblem

Statsministeren mener, at FN-erklæring kan hjælpe Danmark med fortsat at føre stram udlændingepolitik.

Det enkelte lands suverænitet skal respekteres. Det er ikke en menneskeret at være migrant. Og der er brug for internationalt samarbejde for at få kontrollen tilbage på migrationsområdet.

Det var nogle af de punkter, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom ind på, da han mandag holdt tale ved FN-konferencen om migration i Marrakesh i Marokko.

Her tiltrådte Danmark FN-erklæringen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, som formelt skal vedtages 18. december på FN's Generalforsamling i New York.

Statsministeren siger efter talen, at erklæringen er et symbol på, om lande ønsker at være med i det internationale samfund.

- Jeg har leveret det utvetydige budskab her i Marrakesh, at Danmark altid vil bakke op om internationalt samarbejde, siger han i en skriftlig kommentar:

- Alt andet er uansvarligt i en situation, hvor de enkelte lande ikke kan løse udfordringerne selv. Og det er sådan en situation, vi står i nu.

- Irregulær migration er et verdensomspændende problem, hvor millioner risikerer deres liv for at komme til lande, hvor fremtiden ser lysere ud. Det er et problem, vi skal løse sammen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han kom i talen i Marrakesh ind på den stemmeforklaring, som Danmark sammen med andre lande vil afgive ved FN's Generalforsamling i næste uge.

Statsministeren gentog efter talen det, som han adskillige gange har påpeget over for blandt andet Dansk Folkeparti.

Nemlig at erklæringen ikke er juridisk bindende, og at den "ændrer ikke et komma i dansk udlændingepolitik", som regeringens støtteparti ellers frygter.

- For at der ikke skal herske nogen tvivl om, hvordan Danmark læser erklæringen, valgte jeg i min tale til forsamlingen i Marrakesh at gøre det helt klart, at vi vil afgive en stemmeforklaring, når erklæringen formelt skal vedtages i næste uge i New York, siger statsministeren:

- Stemmeerklæringen slår fast, at hver nation suverænt bestemmer, hvem der skal have lov at komme ind i landet.

- Ikke fordi det er juridisk nødvendigt, men for at gøre det klart, hvad det er, Danmark politisk står for, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mens Dansk Folkeparti har frygtet, at Danmarks tiltrædelse af FN-erklæringen kan åbne Danmarks grænser for migranter fra eksempelvis Afrika, ser statsministeren anderledes på det:

- Dokumentet er netop det første sted, hvor det bredt anerkendes, at stater har en forpligtelse til at tage deres egne statsborgere tilbage, når de ikke har ret til at opholde sig i det land, de er taget til.

- Erklæringen er en vigtig løftestang for lande som Danmark til at presse på, for at det også i praksis sker.

- På den måde kan erklæringen hjælpe os med fortsat at føre vores stramme udlændingepolitik, siger Lars Løkke Rasmussen.