Løkke: Jeg har talt med Søren Gade

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger onsdag, at han har talt med Søren Gade om Gades udtalelser til Nordjyske oven på EP-valget.

Til Nordjyske sagde Søren Gade, at han ikke "skal ud at hænge på bannere sammen med Lars Løkke", samt at han skal passe på sin egen troværdighed i den forbindelse.

Søren Gade understregede dog tirsdag over for Ritzau, at det ikke er Løkke, der er problemet. Han har bare ikke følt, at partiet har bakket ham nok op forud for europaparlamentsvalget.

- Det handler ikke om Lars Løkke Rasmussens troværdighed, men om min egen. Der er ikke noget problem der.

- Jeg har bare ikke optrådt i reklamer på Sjælland forud for europaparlamentsvalget, og så mener jeg ikke, at jeg kan gøre det efter valget, siger Søren Gade.

Udtalelserne fra Søren Gade vakte dog opsigt, fordi politiske kandidater normalt vil se det som en fordel at blive fremhævet i en kampagne sammen med partiets formand.

Da Venstre onsdag holdt pressemøde om partiets erhvervsudspil blev Lars Løkke Rasmussen spurgt til Gades udtalelser af Nordjyske. Her siger Løkke:

- Jeg snakkede med Søren flere gange i går og bare vent at se, der er ingen problemer der. Nu tager vi sammen i Café Hack på lørdag, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Han (Søren Gade, red.) ringede selv til mig af egen drift. Han følte sig noget irriteret over den måde, det var skarpvinklet på, så der er ingen problemer der.

Tidligere forsvarsminister Søren Gade fik ved europaparlamentsvalget næstflest personlige stemmer af alle opstillede kandidater. Gade understregede dermed, at han er et stærkt kort for Venstre i Jylland.

Gade afviste dog tirsdag over for Ritzau, at han har i sinde at starte et nyt formandsopgør i Venstre.

- Jeg er på vej til Bruxelles, så jeg skal ikke sætte fingrene i nogen hvepsereder. Det klarer landsmøderne helt selv.

Spørgsmål: Er Lars Løkke Rasmussen den rigtige formand for Venstre?

- Det er han helt sikkert. Han er valgt med stående applaus hver eneste gang, og jeg har selv været med til at sikre, at han blev det, sagde Gade.