Løkke: Brexit-bolden ligger hos Theresa May nu

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har svært ved at se EU komme Theresa May i møde med genåbning af aftale.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, udskød mandag den planlagte afstemning om EU-skilsmissen, fordi den ville blive nedstemt.

Aftalen er ganske enkelt ikke god nok for Storbritannien, lyder kritikken i det britiske parlament.

Tirsdag er Theresa May taget på en rundrejse i Europa for at søge opbakning til en bedre skilsmisseaftale, som kan få flertal i det britiske parlament.

Men hun skal ikke vente åbne arme fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Selv om Løkke har sympati for Mays forsøg på at sikre ordentlige vilkår, så har han svært ved at se en genforhandling.

Brexitaftalen "er som den er", siger Lars Løkke Rasmussen i Folketingets spørgetime.

- Vi har udfærdiget en aftale, der er vejet på en atomvægt. Det er svært at genåbne den igen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, opfordrer til gengæld til, at Danmark kommer Storbritannien i møde.

- Danmark er et af de lande, der kommer til at tabe allermest på en hård brexit. Alligevel får Theresa May på den mest arrogante vis at vide af Bruxelles, at der ikke er nogen mulighed for genforhandling.

- Er det en klog attitude over for en britisk premierminister, der kæmper for, at vi skal få en aftale om et ordentlig grundlag for brexit? spørger Kristian Thulesen Dahl.

Lars Løkke Rasmussen åbner for, at der måske kan gives forklaringsbidrag til dele af aftalen, hvis det kan hjælpe Theresa May.

Men bolden ligger hos Theresa May. Hun må forklare, hvad hun mener, der nu skal ske, siger Løkke efter spørgetimen.

- May har selv sagt, at det er en god aftale. Det er det så åbenbart ikke alligevel, og så må vi jo finde ud af, hvorfor det ikke er det, og hvad skal der ske.

- Det her kalder på et stykke hjemmearbejde i London. De bliver nødt til at finde ud af, hvilke vilkår der skal til, for at det kan lade sig gøre.

- Vi mangler fortsat klare britiske bud på, hvad der egentlig er galt med den aftale, der var god for to uger siden, siger Løkke.

Han mener, at det vil være "en ulykke", hvis der bliver tale om en såkaldt hård brexit uden en aftale mellem EU og Storbritannien om de fremtidige vilkår.

- Det vil koste velstand. Først og fremmest for Storbritannien, men også for Danmark.

- Det vil blandt andet betyde, at briterne får adgang til deres eget fiskerifarvand, og det vil være slemt for danske fiskere, siger han.