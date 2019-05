Løkke: Alt tyder på bedste valg til EU-Parlamentet nogensinde

Statsministeren glæder sig over, at partiet har fået det måske bedste valg nogensinde til EU-Parlamentet.

Venstre bliver det største parti ved valget til EU-Parlamentet både målt på procent af stemmerne og antallet af mandater.

Partiet står til at få fire mandater, hvilket er en fordobling i forhold til det seneste valg i 2014.

Det tyder samtidig på, at det er det bedste valg for partiet til EU-Parlamentet nogensinde. Det hidtil bedste valg var i 1999.

99 procent af stemmerne er optalt. Det gode valg glæder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Venstre har i aften fået et flot, flot valg. Alt tyder på, at vi har fået det bedste valg til Europa-Parlamentet nogensinde. Alt tyder på, at vi er Danmarks største europæiske parti, siger statsminister ved partiets valgfest på Christiansborg.

Han nævner klima, frihandel og vækst som områder, hvor Danmark må samarbejde med andre EU-lande.

- Vi vender ikke ryggen til verden. Danmark har en positiv attitude og tilgang til omverdenen. Det er det, valgresultatet i aften har vist. Danmark er og skal være et moderne og åbent land, siger Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen glæder sig samtidig over den høje valgdeltagelse, som ser ud til at ende på 66 procent, hvilket er den højeste nogensinde ved et europæisk valg.

- Venstre står styrket som Danmarks største parti.

- Danmark er et dejligt land. Det er ikke et perfekt land, men det er det bedste, der findes. Vi kan meget på egen hånd, men ikke alt, siger Løkke.

Venstre får det 14. danske mandat i EU-Parlamentet. Det bliver aktuelt, når Storbritannien forlader EU. Det viser DR's prognose søndag aften.

Venstre ser ud til at få 23,6 procent af stemmerne, mens Socialdemokratiet får 21,5 procent og tre mandater.

Venstre har fået et usædvanligt godt valg i Vestjylland og Nordjylland, hvilket kunne tyde på, at Søren Gade har trukket en stor andel af stemmerne.

I den endnu meget foreløbige optælling, står han da også til at have fået flest personlige stemmer af alle de opstillede.