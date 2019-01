Løhde: Nogle offentlige ledere skal afskediges hurtigere

Innovationsminister Sophie Løhde mener, at offentlige ledere skal blive bedre til at rose deres medarbejdere.

Der er mange dygtige ledere i den offentlige sektor. Men for mange får lov til at blive siddende i for lang tid, selv om de ikke er dygtige nok.

Det mener minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), som onsdag præsenterede VLAK-regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor.

Spørgsmål: Er der for mange ledere i den offentlige sektor, som får lov til at blive på deres poster, selv om de egentlig ikke er dygtige nok?

- Vi har sindssygt mange knalddygtige offentlige ledere i Danmark, som jeg gerne i den grad vil give et kæmpe skulderklap og ros for deres fantastiske indsats for hver dag at engagere og motivere medarbejdere i den offentlige sektor, siger Sophie Løhde.

- Men vi har også ledere, som ikke nødvendigvis er ledere, fordi de er blevet udnævnt til at være det. De findes også i den private sektor.

- Vi kan se på Ledelseskommissionens undersøgelser, at der i den offentlige sektor måske er en berøringsangst for at afskedige ledere, der ikke præsterer.

- Dér skal vi være bedre til at sige, at ledere, der ikke leverer og dermed i sidste ende ikke egner sig til at være ledere, de skal ikke fortsætte med at være det, siger hun.

Ledelseskommissionen, som regeringen har nedsat, har i en række anbefalinger peget på forbedringsmuligheder for ledere i den offentlige sektor.

Det fremgår blandt andet af anbefalingerne, at mange medarbejdere oplever, at deres leder ikke inddrager dem nok i arbejdet, og at lederen heller ikke påskønner deres arbejde.

Det skal blive bedre, siger Sophie Løhde.

- Der er medarbejdere, der ikke føler, at der bliver sat pris på arbejdet, og at man får anerkendelse for sit arbejde i den offentlige sektor. Det skal vi simpelthen blive bedre til.

- Vi skal vise vores ledere tillid, men vi skal også i høj grad vise opbakning og tillid til vores medarbejdere.

- Der er et kolossalt ledelsesmæssigt ansvar, som også har stor betydning for ledelseskvaliteten i den offentlige sektor, siger innovationsministeren.

Regeringen kommer i udspillet med 22 initiativer og 27 anbefalinger, der skal opkvalificere lederne, herunder evaluering af ledere samt en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere.