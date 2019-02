Løbsdirektør: Åben for flere Tour de France i Danmark

ASO's løbsdirektør, Christian Prudhomme, som arrangerer Tour de France, afholdt torsdag pressemøde på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg om det kommende cykelløb i 2021 i Danmark. 88 mio. kr. lyder regningen ifølge Erhvervsministeriet, som staten, tre regioner og fem kommuner skal betale for at afholde cykelløbet. Løbsdirektøren forklarer, hvad Danmark får ud af det.

1. Christian Prudhomme, hvad har været de største udfordringer med at få Tour de France til Danmark?

- Først og fremmest afstanden, Danmark ligger langt væk fra Frankrig, og det har selvfølgelig givet store overvejelser i processen hos løbsarrangørerne.

Vi ved, at der er en stor passion for cykelløb og Tour de France i Danmark. Vi har set, at der også har været en stærk vilje - også politisk - til at få løbet hertil. I har vist et stort eksempel, og vi har haft møder med både statsministeren Lars Løkke Rasmussen og flere ministre, som har vist en stor entusiasme.

2. Så den politiske vilje overbeviste dig om at få Tour de France hertil?

- Absolut, det er fantastisk at opleve landet, og I har troet på jeres drømme, som nu går i opfyldelse.

3. Det koster mange millioner at arrangere cykelløbet, hvad får Danmark ud af det?

- Flere ting. For cykelsporten i sig selv giver det en stor motivation for mange unge danske cykeltalenter til at kunne deltage om to år. Derudover sætter det byerne - også uden for København - på verdenskortet. Både i Frankrig og i resten af verden kommer folk til at kende Nyborg Slot, Domkirken i Roskilde osv., og det bliver noget, som kommer til at bringe samfundet sammen i et større fællesskab.

4. Hvad forventer du af cykelløbene i Danmark med tre etaper?

- Jeg ser frem til vidunderlig cykling og underholdende etaper, og især hvis det bliver blæsende på Storebæltsbroen med en god sidevind, er der fine muligheder for interessante dueller.

5. Bliver det en tradition med at kunne have flere Tour de France-løb i Danmark efter 2021?

- Nu afholder vi det første løb om to år, men jeg er bestemt åben for flere, og døren er åben for det.