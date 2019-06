Løbschefen der tog kampene i cykelsporten

Jesper Worre, som fylder 60 år onsdag 5. juni, er de seneste mange år kendt for at styre løjerne, når der køres Danmark Rundt.

I disse uger er Jesper Worre cykelkommentator på etapeløbet Giro d'Italia på Eurosport.

Og det varer ikke længe, før han skal passe jobbet som løbsdirektør i Danmark Rundt. Det har han gjort siden 1997.

Man kan roligt sige, at Jesper Worre, som onsdag 5. juni fylder 60 år, har holdt sig beskæftiget i cykelsporten, siden den aktive karriere sluttede i 1992.

Et job i forskellige stillinger i Danmarks Cykle Union (DCU) - blandt andet som direktør fra 1999 til 2009 - har også fyldt meget.

En af de minderige sager fra dengang, var da Jesper Worre og DCU udelukkede Michael Rasmussen fra det danske landshold, fordi man var vidende om, at den danske rytter havde en række advarsler fra antidopingmyndighederne.

Det var den sag, der siden udviklede sig til, at Michael Rasmussen blev fyret fra sit hollandske hold Rabobank på et tidspunkt, hvor han var snublende tæt på at vinde Tour de France.

Nogle danskere gjorde Jesper Worre ansvarlig for dette, og han oplevede det som ubehageligt pludselig at være genstand for en hetz.

Han har som DCU-direktør også været med til at smide Bo Hamburger af det danske OL-landshold, han har været skarp i sin kritik af, hvad Bjarne Riis mon vidste om Ivan Bassos flirt med dopinglægen Fuentes.

Under Giroen har de flere gange siddet sammen i studiet og snakket om cykelløb, så værre er forholdet til Riis heller ikke.

Inden han blev ansat i DCU, kørte Jesper Worre i næsten ti år som professionel cykelrytter fra 1982 til 1992.

I denne periode opnåede han blandt andet en etapesejr i Vuelta a España, ligesom han i 1986 vandt Post Danmark Rundt.

I slutningen af sin aktive karriere afleverede han i 1992 en dopingprøve, der var positiv for stoffet amineptine, som en måned forinden var kommet på den forbudte liste.

Da Worre fandt ud af dette, indrømmede han straks og slap med en betinget karantæne. Stoffet blev i øvrigt hurtigt fjernet fra dopinglisten igen.