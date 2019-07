Litauisk direktør afviser at stå bag falske id-kort

En gruppe illegale arbejdere fra Ukraine har talt usandt, da de udpegede en 41-årig litauisk direktør i byggefirma som manden bag en række falske id-kort.

Sådan lyder påstanden onsdag i Københavns Byret fra den 41-åriges forsvarsadvokat, Christian Bjerrehuus.

De falske id-kort er centrum i en sag mod litaueren, som anklages for dokumentfalsk og for at have tjent penge på at beskæftige ukrainerne ulovligt.

Ukrainerne blev anholdt i februar, da myndighederne kontrollerede en byggeplads på Amager. Da litaueren senere samme dag afleverede nogle af de anholdtes ejendele på politistationen, blev han også anholdt og sigtet.

Han har siden siddet fængslet, og i mellemtiden er de ukrainske arbejdere blevet dømt og sendt ud af landet. Deres forklaringer indgår som bevis i sagen. Men de er ikke til at stole på, mener Christian Bjerrehuus.

Han har dog opgivet at indkalde dem som vidner.

- Der sidder 11 personer i Ukraine eller andre steder, som man ikke kender identiteten på, som er udvist, og som man ikke har mulighed for at indkalde, siger han.

Litaueren har onsdag formiddag afgivet forklaring i retten. Han fortæller, at han mødte ukrainerne i forbindelse med noget arbejde i Gentofte. Siden stiftede han et selskab og ansatte selv ukrainerne og fik en entreprise på Amager.

Han var dog ikke klar over, at der var tale om ukrainere. For de havde rumænske id-kort. Han opdagede først, at noget var uldent få dage før anholdelsen 5. februar.

Anklagemyndigheden mener, at litaueren har taget billeder af de ukrainske mænd, som er blevet brugt til fremstillingen af de falske kort. Men det afviser han altså pure.

Der falder efter planen dom i sagen onsdag eftermiddag.